Operativo para rescatar a 40 perros y 25 gatos: las 'señoras de los gatos' bloquean el acceso

Un basto operativo liderado por la Secretaría de Gobierno de Barranquilla, junto con más de 20 uniformados de la Policía, busca realizar una intervención con fines de rescate animal en una residencia ubicada en la calle 93 con carrera 46, en el norte de la capital del Atlántico, donde habría al menos 40 perros y 25 gatos.

El operativo se adelanta en una vivienda en la que residen dos mujeres conocidas como ‘Las señoras de los gatos’, quienes desde hace años han sido objeto de quejas por parte de sus vecinos, debido a la acumulación de desechos que realizan en la terraza de su casa y al alto número de animales que hacinan dentro de la residencia.

Por el operativo de rescate de anímales fue necesario el cierre vial de la carrera 46, así como el uso de dos carpas para ubicar al personal de asistencia social que acompaña el procedimiento, junto a cuatro patrullas animales, dispuestas para brindar servicio de atención médica a los animales.

Asimismo, unidades del cuerpo de Bomberos realizaron poda de árboles en la zona externa de la residencia, mientras las mujeres se oponían a permitir el ingreso de los funcionarios, para lo que atravesaron ladrillos y maderas en la reja, con el fin de dificultar el acceso para cualquiera.



Esta intervención, que estaba siendo solicitada por los vecinos de la zona desde hace varias semanas, se da a partir del ataque que realizaron varios perros de la residencia contra un perro que paseaba en el sector, el cual murió producto del ataque.

A esto se suma que el pasado lunes, una mujer fue mordida en sus brazos y piernas también por los perros de la residencia, los cuales la alcanzaron cuando ella caminaba por el andén de la residencia, siendo que era una visitante que desconocía el problema social que hay en la zona.