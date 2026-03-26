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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Operativo para rescatar a 40 perros y 25 gatos: las 'señoras de los gatos' bloquean el acceso

Operativo para rescatar a 40 perros y 25 gatos: las 'señoras de los gatos' bloquean el acceso

Las autoridades intervienen una casa al norte de Barranquilla para rescatar 40 perros y 25 gatos en condición de hacinamiento.

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