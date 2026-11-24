Esta mañana se conocieron las primeras palabras de Kbeto Zuleta, después del trágico accidente que sufrió en octubre pasado el cantante vallenato.

Su padre, Poncho Zuleta, divulgó el audio con el mensaje que envía el artista a sus seguidores.

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KBeto Zuleta compartió un mensaje de gratitud y esperanza con quienes lo han acompañado durante su recuperación. En el audio presentado bajo el título "Gracias Colombia", el artista agradeció primero a Dios por lo que describe como "una segunda oportunidad de vida".

"Hola Colombia. Primero que todo siempre le

doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vida, siento que tengo un propósito inmenso. Gracias a Dios estoy aquí, con ganas de seguir adelante", dijo el cantante.



Kbeto también reconoció el apoyo incondicional de su familia y de sus amigos más cercanos, así como a los colombianos y a las personas que, desde otros países, le han expresado su solidaridad y lo han acompañado con sus oraciones.

"No pensé que Colombia me quería tanto. Gracias a toda mi familia en general que ha sido un apoyo incondicional con este nuevo proceso que se me presenta. Agradecido con todos los colombianos por ese apoyo", afirmó.

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Mensaje para la familia de las víctimas

En sus palabras hay un recuerdo especial para los compañeros de la agrupación que fallecieron. A sus familias les envió un abrazo y les expresó su amor, respeto y solidaridad. A los demás integrantes les recuerda que los quiere, que los tiene siempre presentes y que también son su familia.

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"A mis hermanos que Dios le hizo su llamado quiero enviarle un abrazo inmenso a todas las familias de quienes no están con nosotros. Aquí tienen a Kbeto con amor y solidaridad con todos ustedes. Al resto de muchachos de la agrupación los quiero mucho, los adoro, siempre están en mi mente y también mi solidaridad con cada uno de ellos", expresó.

El artista señala que su recuperación es lenta, pero pide oración para volver pronto a los escenarios.

"Vamos a seguir adelante con más fuerza. Esto es un proceso lento, pero con ayuda de ustedes, por eso les sigo pidiendo mucha oración por mí para seguir brindándole música y eso es lo que quiero brindarle a este pueblo colombianos", aseguró el hijo de Poncho Zuleta.

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La familia y equipo de KBeto Zuleta han dicho que reciben este mensaje con alegría y esperanza, pero que su recuperación sigue siendo un proceso que requiere prudencia, tranquilidad y apoyo, por lo que piden a la ciudadanía abstenerse de difundir información no oficial sobre imágenes o el estado de salud del cantante, que muchas veces son falsos.