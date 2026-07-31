Los manglares del Golfo de Morrosquillo podrían convertirse en fuente de ingresos para comunidades

En el Golfo de Morrosquillo, donde la erosión costera y la pérdida de manglares avanzan con preocupación, 25 líderes comunitarios dieron el primer paso para convertir la conservación ambiental en una fuente de desarrollo sostenible. Se trata de un piloto de Pago por Servicios Ambientales (PSA), una estrategia que busca reconocer económicamente a quienes protegen estos ecosistemas, considerados una barrera natural frente al cambio climático y el deterioro de la línea costera.

La iniciativa se desarrolla en el sector La Boca, en El Porvenir, una zona de manglar priorizada por la propia comunidad para su preservación. Allí, los participantes trabajan en el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por las autoridades ambientales para acceder, en el futuro, a incentivos económicos por las acciones de conservación que realicen.

El proyecto es liderado por ACDesarrollo, con el apoyo de Ocensa, en el marco de la concesión portuaria de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Como parte del proceso, se adelantan labores de monitoreo, verificación del estado de conservación del manglar y evaluación de la viabilidad ambiental del área, pasos indispensables antes de autorizar cualquier esquema de compensación.

Golfo de Morrosquillo_ descanso sostenible frente al mar. Foto: suministrada.

Jessica Paola Caicedo, líder del programa en ACDesarrollo, explicó que los pagos por servicios ambientales representan un reconocimiento al trabajo que realizan las comunidades al proteger ecosistemas que benefician a toda la sociedad. Destacó que los manglares capturan carbono, regulan el clima, conservan la biodiversidad y contribuyen a mantener la calidad del agua, mientras que los recursos para estos programas suelen provenir de empresas que deben cumplir obligaciones de compensación ambiental.



Sin embargo, para los habitantes del Golfo de Morrosquillo el beneficio va más allá del incentivo económico. La comunidad considera que proteger los manglares es una respuesta directa al deterioro ambiental que enfrenta la región y una forma de recuperar un ecosistema del que dependen cientos de familias.

Rosalía Bertel Delgado, habitante del sector La Playa y participante de la iniciativa, advirtió que la desaparición de los manglares ya tiene consecuencias visibles. Según explicó, la tala ha dejado expuestas amplias zonas de playa y el mar avanza cada vez más sobre la costa. Además, recordó que estos bosques sirven de refugio para especies como cangrejos, ostras y peces, fundamentales para la actividad pesquera. “Antes los pescadores encontraban peces cerca de la orilla; ahora deben ir mucho más lejos porque donde desaparecieron los manglares también disminuyó la pesca”, señaló.

Si el piloto supera las evaluaciones técnicas y ambientales, las comunidades podrían acceder por primera vez a un esquema formal de pagos por conservación. La apuesta es que la protección de los manglares no solo contribuya a enfrentar los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, sino que también genere nuevas oportunidades económicas para los habitantes del territorio, impulsando actividades como el turismo de naturaleza y la investigación científica alrededor de uno de los ecosistemas más valiosos del Caribe colombiano.