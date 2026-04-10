Mujer murió tras liposucción en "clínica de garaje" en Barranquilla: investigan el caso

Yuleidis Fernanda Charris Reales, de 40 años, es la más reciente víctima mortal de un procedimiento estético practicado en lugares que no cuentan con los más mínimos estándares de salubridad.

Blu Radio conoció que en la liposucción que le practicaron en una vivienda del barrio Las Nieves, habrían empleado una cánula de un diámetro muy amplio que le habría dejado unos grandes agujeros en el abdomen, cuyas heridas terminaron infectándose y generando su muerte.

Así, cuando Charris Reales llegó con graves síntomas al Hospital de Santo Tomás y luego al Hospital Universidad del Norte el pasado 5 de abril, ya presentaba un shock séptico, o sea que su sistema cardiovascular ya no podía más con el estrés por la infección.

Familiares de la víctima sostuvieron que la mujer se había realizado un procedimiento estético consistentes en reducción de los brazos, y retoques abdominales el día 30 de marzo del presente año en el barrio Las Nieves. Agregaron que el 5 de marzo le manifestó a su compañero sentimental sentir fuerte dolor, por lo que fue trasladada al centro asistencial de Santo Tomás.



Fuentes médicas consultadas sostuvieron que estos procedimientos realizados en lugares no aptos como clínicas de garaje, suelen poner en riesgo la vida de las mujeres por la pésima asepsia y antisepsia prequirúrgicas que les practican, por lo que la infección termina generando trágicos desenlaces como en el caso de Yuleidis, quien falleció el 6 de abril, hacia las 3:00 de la tarde.

Con este caso el llamado de las autoridades y los profesionales de la salud es a practicarse estos procedimientos en clínicas, hospitales y con profesionales avalados por las autoridades de salud.

El funeral de Yuleidis Fernanda Charris se realizó este miércoles en el cementerio de Palmar de Varela, municipio del que era oriunda. Deja una hija y un esposo que hoy lamentan su trágico fallecimiento. La Policía y la Fiscalía ya investigan el hecho para dar con los responsables.