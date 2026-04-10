En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Mujer murió tras liposucción en "clínica de garaje" en Barranquilla: investigan el caso

Mujer murió tras liposucción en "clínica de garaje" en Barranquilla: investigan el caso

El procedimiento fue realizado con pésima asepsia, lo que generó graves infecciones en la víctima, que era de Palmar de Varela.

Publicidad

Publicidad

Publicidad