Murió hombre tras fuerte descarga eléctrica por tocar accidentalmente cable en Barranquilla

De una fuerte descarga eléctrica murió horas Gustavo Adolfo Márquez, de 26 años, que caminaba por un sector del barrio La Sierrita en Barranquilla, cuando al parecer de manera accidental tocó un cable de alta tensión que se desprendió de un poste de energía.

La comunidad intentó socorrer a la víctima hasta llevarla a un centro asistencial cercano, pero a su llegada ya no tenía signos vitales. De hecho, reportaron que en la zona se estaban adelantando obras de la empresa Air- e debido a problemas de fluido eléctrico y que hay mucho temor porque el cable sigue a la intemperie en plena calle.

Por otro lado, la compañía abrió una investigación preliminar con apoyo de técnicos especializados para establecer con certeza lo ocurrido y entregar la información respectiva a las autoridades competentes.

Trabajos Air-e. Foto: Air-e.

Otra emergencia

Por otro lado, en el municipio de Soledad, Atlántico, se registra otra emergencia igual de peligrosa en el barrio Altos de la Metro debido a la socavación de un terreno que tras las lluvias de este fin de semana, dejó riesgo de colapso estructural en varias viviendas y caída de postes de energía y alumbrado público.



La Alcaldía, a través de Gestión del Riesgo y Secretaría de Obras, hizo inspección técnica e indicó que la socavación se registra en una zona donde la Gobernación del Atlántico ejecuta obras de alcantarillado.

“La comunidad reportó al gobierno local sobre el riesgo de socavación y daños estructurales en varias viviendas, además del riesgo de caída de postes de energía y alumbrado público, por lo que se ordenó el traslado de la comisión liderada por los ingenieros José Carlos Galindo y Alexis Rodriguez para constatar lo sucedido, luego de un fuerte aguacero que cayó este sábado sobre Soledad. Los líderes del sector expresaron que las obras se están adelantando de manera muy lenta, situación que les preocupa porque la temporada lluviosa ya empezó. Durante la inspección técnica a la obra se solicitó al contratista de la Gobernación adelantar la atención técnica requerida y articular con el municipio la atención humanitaria que se pueda requerir por la afectación de la obra”, indicaron en un comunicado.