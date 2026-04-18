Cae alias 'Lobo', presunto extorsionista y hombre de confianza de 'Los Costeños' en Barranquilla

En un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Barranquilla, su grupo Gaula y la Fiscalía General de la Nación se logró la captura de Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias 'Lobo', presunto extorsionista de la banda Los Costeños en Barranquilla, quien además sería hombre de confianza de alias 'Gonzalo', también conocido como 'comandante Gavino', con injerencia en el barrio Los Almendros de esa jurisdicción.

De acuerdo a los reportes de las autoridades, esta persona intimidaba a comerciantes mediante disparos contra las fachadas de sus establecimientos, así como a través de amenazas realizadas por medio de panfletos extorsivos, generando temor en la comunidad y obligando al pago de exigencias económicas ilegales.

Por eso, según el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, será judicializado por el delito de extorsión: “Este resultado es fruto del trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y ratifica nuestro compromiso en la lucha frontal contra la extorsión. Continuaremos adelantando acciones contundentes para proteger a los comerciantes y garantizar la seguridad ciudadana”.

Dentro de ese operativo, se le fue incautado un teléfono celular y dinero en efectivo, presuntamente producto de la extorsión a un establecimiento de comercio.



Región Caribe

Otra buena noticia recibieron los comerciantes, ganaderos y contratistas de Cartagena y gran parte de Bolívar con la captura de alias 'Blanco', presunto cabecilla de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes”, del “Clan del Golfo”, quien según las autoridades desde hace cinco años los tenía sometidos con extorsiones y homicidios selectivos.



Hablamos de un criminal que cuenta con todo un grupo de sicarios a su cargo y para el que se necesitó articulación de Dijín e inteligencia para su interceptación. Ahora, será judicializado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

Informaron las autoridades que el hoy capturado jugó un papel clave en la expansión de esta organización en el Caribe y que sería el encargado de coordinar los homicidios alrededor de la subregión de los Montes de María, puntualmente con aquellos integrantes de grupos armados contrarios o habitantes que se nieguen a cumplir sus exigencias.