Capturan a mototaxista que protagonizó fuerte agresión contra agente de tránsito en Barranquilla

En poder de las autoridades competentes ya se encuentra Kevin de Jesús Juvinao Pérez, hombre que fue capturado, luego de golpear a un agente de tránsito que lo detuvo en su motocicleta cuando adelantaban un puesto de control en la concurrida Plaza de la Paz, en la localidad Norte Centro Histórico de Barranquilla.

El hoy detenido en la Unidad de Reacción Inmediata (UR) de la Fiscalía General de la Nación estaba junto a una mujer cuando intentó acelerar para marcharse del sitio, pero su celular se cayó al lado de uno de los agentes y este se lo entregó a uno de los policías que había en el sitio.

Por eso, según se puede ver en videos que se han viralizado por redes sociales, Kevin tomó un objeto contundente tipo bolillo y empezó a golpear al funcionario. Lo que también causó la reacción de sus compañeros para intentar quitarselo de encima.

“Llama a la Policía, que él no se puede ir de aquí. Llama a la Policía”, son algunas de las frases que se escuchan en el corto.



Por otro lado, fueron varios los uniformados que luego tuvieron que someterlo para evitar sus aparentes intenciones de huida y propiciar lo que hasta ahora es su judicialización por el delito de violencia contra servidor público.

“El procedimiento se llevó a cabo tras un llamado recibido a través de la central de radio, que alertó sobre una situación en la que un individuo se encontraba agrediendo a agentes de tránsito que realizaban un puesto de control en la carrera 45 con calle 50. De manera inmediata, uniformados se desplazaron al lugar, donde observaron a un hombre en alto grado de exaltación, quien fue señalado directamente por los funcionarios como el presunto agresor. Tras verificar la situación, se procedió a su identificación y a materializar su captura por el delito de violencia contra servidor público”, escribió la institución armada.

Los hechos fueron rechazados por el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien aseguró que seguirán actuando con firmeza para garantizar el respeto a la autoridad.