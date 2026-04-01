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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Murió Joche Zuluaga, el acordeonero que le dio vida a la famosa canción "La dueña de mi suerte"

Murió Joche Zuluaga, el acordeonero que le dio vida a la famosa canción "La dueña de mi suerte"

Joche Zuluaga fue despedido en Mompox, Bolívar, de donde vienen sus raíces y también en Barranquilla, ciudad donde creció e inició su vida musical.

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