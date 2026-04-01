Murió Joche Zuluaga, el acordeonero que le dio vida a la famosa canción "La dueña de mi suerte"

El folclor vallenato llora el silencio de un acordeón que se apagó en el corazón de Mompox, Bolívar. El pasado 30 de marzo, de manera inesperada, un infarto fulminante se llevó a "Joche” Zuluaga, como era llamado cariñosamente por familiares y amigos.

Joche Zuluaga fue el acordeonero que le dio vida al clásico del vallenato romántico "La dueña de mi suerte", tema que lo lanzó al estrellato junto a su compañero de fórmula Ramiro Padilla, con quien compartió escenario más de dos décadas.



"La dueña de mi suerte, un himno romántico"

Joche Zuluaga y Ramiro Padilla grabación del video "La Dueña de mi suerte". Suministrada.

Este éxito fue lanzado en el año 2001 bajo la composición de Alberto "Tico" Mercado y formó parte del álbum Sin fecha de vencimiento. Este tema se consolidó como un referente del vallenato romántico, permitiendo que el dúo recorriera múltiples escenarios nacionales.

Sembrador de sueños

Joche Zuluaga en clases. Suministrada.

Joche fue sembrador de sueños de jóvenes promesa de la música vallenata. A través de un proyecto de la Secretaría de Turismo y Cultura de Mompox, se desempeñaba como maestro de acordeón para niños y jóvenes, colocando en ellos el amor por las tradiciones musicales del Caribe.

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La Alcaldía de Mompox destacó que el artista “dedicó su vida a preservar y difundir nuestras tradiciones musicales”, convirtiéndose en un pilar cultural para su comunidad.

Hoy, las calles de Mompox extrañan su sonrisa y su lealtad, pero en cada rincón donde un niño apriete un acordeón, estará vivo el espíritu de Joche.



"La última parranda"

Entre las notas de un acordeón y el canto de un buen vallenato, Joche fue despedido en Barranquilla por amigos y colegas, quienes llevaron hasta su última morada caja, guacharaca y acordeón para despedirlo al ritmo de la música que tanto amaba.

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"Fueron 33 años juntos"

Uno de los momentos más emotivos de su último adiós fue, sin duda, cuando apareció en los micrófonos su compañero de fórmula de toda una vida, Ramiro Padilla, con quien conquistó escenarios con "La Dueña de mi suerte".

Padilla, con la voz entrecortada, sacó fuerzas y entonó el himno de su carrera musical ante decenas de personas que se volcaron hasta el cementerio Jardines de la Eternidad en Barranquilla.

"Lo despedimos con gratitud. Fueron 33 años juntos. Gracias Joche, gracias manito", manifestó Padilla en medio del sepelio de su amigo y acordeonero.