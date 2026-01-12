En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / No hemos sido consultados para estos traslados”: Gobernador Eduardo Verano

No hemos sido consultados para estos traslados”: Gobernador Eduardo Verano

El mandatario del Atlántico pidió a Fiscalía, Procuraduría y Defensoría, intervenir ante la llegada a cárceles de Barranquilla de los cabecillas de los Costeños y los Pepes con al menos 30 de sus miembros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad