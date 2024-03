No le han dicho toda la verdad a Cartagena: concejales sobre continuos daños a tuberías de acueducto

Mientras Aguas de Cartagena señala que la narrativa de constantes daños en los tubos del sistema de acueducto de la ciudad son más “especulaciones” del “imaginario colectivo”, que datos reales como el índice de continuidad que en los últimos seis años está por encima del 98%; la realidad, según los concejales Carlos Barrios y Javier Julio Bejarano, es que la empresa no ha ejecutado de trabajos de mantenimiento ni cambio de redes con más 20 y hasta 40 años.

De acuerdo a un documento de la Oficina de Gestión de Riesgo de la Alcaldía, que fue presentado en un debate de control político a la empresa, que es un 50 % del Distrito, en los últimos cuatro años se han registrado 14 daños a la redes de acueducto que han impactado entre el 20 % y el 60 % de la ciudad.

“Hoy la ciudad no tiene claridad frente a cómo están las redes de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Cartagena, yo creo que Aguas de Cartagena ha venido dilatando la inversión que se realizó para que se pudiera dar el otrosí número 3, que corresponde a 250 mil millones de pesos, y 13 años más de vigencia (...) Lo que vemos es que van seguir llegando más afectaciones, la gran pregunta es por qué Aguas de Cartagena no ha priorizado la inversión en el mantenimiento, la reposición y la reconstrucción que implique el mejoramiento de la prestación de este servicio en Cartagena, a nosotros nos preocupa mucho que estos daños se sigan dando y a la ciudadanía no se le diga la verdad”, dijo en diálogo con Blu Radio, el concejal Carlos Barrios.

El cabildante del partido Cambio Radical señaló que es momento de que el Distrito haga una revisión completa de este contrato de operación firmado desde 1995 con la empresa Aguas de Cartagena.

“La suscripción inicial de este contrato fue por 26 años, lo cual debía vencer hacia el año 2021, pero el exalcalde Dionisio Vélez le dio un otrosí, seis años antes de su vencimiento dándole una prórroga por 13 años (...) Este contrato tiene tres otrosís, siendo obviamente uno de los más perjudiciales y que va en contra de los intereses del Distrito: el otrosí número 2, donde se estableció un cobro de gerenciamiento por el 3,44% y el otrosí numero 3 en el que se dio una priorización de inversión de 250 mil millones de pesos, que hasta hoy Aguas de Cartagena ha incumplido en un 100%”, explicó el concejal Barrios.

Por su parte, el concejal del Pacto Histórico Javier Julio Bejarano, quien fue uno de los citantes al debate de control de político a Aguas de Cartagena, señaló que la empresa no solo no ha actualizado las redes acueducto sino que no tiene liquidez financiera.

“Estamos pidiendo un control excepcional a la Contraloría General para que verifique en detalle el otrosí número 3, también le solicitamos a la Administración Distrital que, en el marco de una convocatoria extraordinaria a la Junta Directiva de Aguas de Cartagena, se tomen decisiones de fondo, toda vez que no están cumpliendo a cabalidad con una prestación de un servicio digno y en optimas condiciones”, sostuvo el concejal Bejarano, al tiempo que señaló que los índices de liquidez de la empresa son “muy pequeños.

Durante su intervención en el Concejo Distrital el pasado 1 de marzo, el gerente de Aguas de Cartagena, Manuel Vicente Barrera, explicó que el índice de continuidad del sistema de los últimos seis años ha estado por encima de 98,5% y que en general la empresa cuenta con uno de los mejores indicadores del país en términos de cobertura y calidad; sin embargo, reconoció que hay “oportunidades de mejora” y que tienen en marcha un plan para mitigar impactos cuando se presentan estos daños, que afirma, en 2023 y 2024 no han sido responsabilidad total de la empresa sino de terceros.

“Aguas de Cartagena viene cumpliendo con el plan de inversiones contenido en el otrosí numero 3, hoy Aguas de Cartagena tiene un sistema de acueducto y alcantarillado robusto, que le presta un servicio a la ciudad, hoy tenemos tecnologías de avanzada que nos permiten administrar de manera eficiente el servicio, hoy la vulnerabilidad de nuestro sistema en un gran porcentaje está cubierta, hoy sí efectivamente tenemos un exprés de mejoramiento sobre la vulnerabilidad especialmente en las líneas de agua cruda que de línea de la estación de Albornoz sale a Paraguay, que digamos cuando se presenta un daño impacta a la ciudad”, indicó.

El 60% de Cartagena estará sin agua desde este viernes 15 de marzo

Entretanto, la ciudad esta semana se encuentra en vilo por un nuevo daño a una tubería de agua cruda, ubicado en los Cerros de Albornoz, que afectará el suministro de agua potable en el 60 % de los barrios este próximo fin de semana.

El alcalde Dumek Turbay, anunció que la suspensión del servicio iniciará este viernes 15 de marzo a las 11 de la mañana.

“La solicitud que le hemos planteado a la empresa Aguas de Cartagena ha sido tomada, que es hacer la excavación con cuidado, poder proyectar la intervención de la tubería para el día viernes, y de esta forma no afectar por ejemplo el sistema educativo distrital, y darle toda la semana a la ciudadanía, como los riesgos están mitigados sobre la tubería, y darle la posibilidad a la ciudadanía de seguir aprovisionándose (...) Hasta el momento no ha habido interrupciones, entonces lo vamos a hacer de esa manera programada para que no haya tanta afectación, y mínima para el desarrollo de todas las actividades”, explicó el mandatario.

La reparación del daño a la tubería se extendería por unas 16 horas, es decir que el servicio de agua estaría retornando a la ciudad sobre la madrugada del sábado.