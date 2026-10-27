Nueva denuncia contra Yahir Acuña por presunto desvío de dineros en cuerpo de bomberos de Sincelejo

Un nuevo escándalo salpica a la administración del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. La Red de Veedurías de Colombia radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría por la presunta destinación indebida de los recursos de la sobretasa bomberil, un impuesto destinado a financiar el servicio de bomberos.

La organización advierte que serían varios miles de millones de pesos los que se habrían utilizado para fines distintos a la financiación directa de este organismo.

Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo. Foto X: @YahirAcuna_

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Según la denuncia, los recursos habrían sido destinados a ejecutar actividades a través de la Alcaldía, mientras el Cuerpo de Bomberos de Sincelejo presuntamente enfrenta falta de recursos para cumplir sus labores de protección de la vida y la integridad de los ciudadanos.

La Red de Veedurías señaló como posible delito el peculado por aplicación oficial diferente y entregó como soportes los estudios previos y el acuerdo municipal que habría permitido una contratación directa por una millonaria suma.



También cuestionó que la administración asumiera competencias que, según la denuncia, corresponden al Cuerpo de Bomberos, al que además le adeudaría una suma considerable de dinero.

Con esta nueva denuncia, se suma otro señalamiento a los cuestionamientos que ha enfrentado la administración de Acuña. Días atrás, recordemos que la misma organización denunció presuntas irregularidades en la dación en pago de al menos siete inmuebles del municipio.

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Ahora, la Fiscalía deberá evaluar los hechos y determinar si hay mérito para adelantar una investigación penal; la Procuraduría tendrá que establecer si existen posibles faltas disciplinarias de funcionarios, y la Contraloría podrá examinar el manejo de los recursos y determinar si hubo un eventual daño al patrimonio público.