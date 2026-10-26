En Barranquilla se hizo viral un joven que llegó a un partido del Junior usando chancletas, a quien criticaron y discriminaron por “no vestirse bien” para asistir al estadio, sin conocer el esfuerzo que había hecho para poder estar allí. El joven había ahorrado parte del dinero destinado a sus meriendas del colegio para comprar la boleta y cumplir su sueño de ver jugar al equipo barranquillero. Ante los comentarios que recibió por su forma de vestir, la reina del Carnaval de Barranquilla, Salwa Maloof Habib, decidió conocer su historia y ayudarlo.

Su nombre es Jeirmein, tiene apenas 16 años y vive en el sector de Caribe junto a su mamá, Duvis María Herrera, con quien se dedica a la venta informal de arroz. Hasta allí llegó Maloof para conocer de cerca las condiciones de la familia y entregarle diferentes ayudas, entre ellas un congelador y apoyo para potenciar el negocio familiar, con el propósito de que puedan mejorar sus ingresos y contar con mejores condiciones para desarrollar esta actividad económica.

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“Germán es un niño increíble, educado, que ama el fútbol y que tiene muchos sueños. Cuando conocí su historia quise visitarlo y con un previo diagnóstico saber de sus necesidades más allá de su calzado, que no es lo único que le hace falta. Con la fundación logramos llevar unas ayudas que permitan mejor calidad de vida para que él continúe soñando con ser un hombre de bien”, dijo la reina durante su encuentro.

Reina de Barranquilla tuvo enorme gesto con joven discriminado por usar chancletas // Foto: suministrada

Jeirmein había ahorrado de 2.000 en 2.000 pesos, sacrificando parte del dinero destinado a sus meriendas escolares, hasta reunir los 25.000 pesos necesarios para comprar una boleta y cumplir su ilusión de asistir al estadio para ver jugar al Junior.



La visita de la reina también permitió visibilizar las difíciles condiciones habitacionales y económicas de la familia. Una valoración realizada por el equipo de Trabajo Social de la Fundación Fulamic identificó sus necesidades más apremiantes, además de las limitaciones económicas que afectan su calidad de vida.

Por esta razón, las ayudas entregadas no estuvieron enfocadas únicamente en el joven, sino también en su entorno familiar y en las condiciones en las que viven. El congelador y el respaldo para fortalecer la venta de arroz buscan convertirse en herramientas para que Jeirmein y su mamá puedan potenciar su actividad y mejorar sus ingresos.