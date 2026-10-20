Operativos contra el robo de agua: 7 de cada 10 litros se pierden por conexiones ilegales en Galapa

Por cuenta del fraude de muchos usuarios en Atlántico, poblaciones como Paluato, en zona rural de Galapa, solo reciben el 30% del agua potable que debería llegarles cada día.

Bajo condiciones normales, a la cabecera de este corregimiento deberían suministrarse cerca de 860 metros cúbicos diarios, pero las conexiones ilegales instaladas a lo largo de la línea de conducción impiden que la mayor parte de ese caudal llegue a las familias del sector.

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Para enfrentar esta situación, la empresa de acueducto Triple A, junto a la Policía y la Alcaldía de Galapa, llevó a cabo un operativo en el que cortó ocho conexiones ilegales, de las 17 proyectadas.

Keydis Monsalve, secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial de Galapa, explicó que estas pérdidas obedecen, en buena parte, al crecimiento desordenado del territorio y al incumplimiento de la normatividad vigente.



"Esta es una problemática que viene afectando al corregimiento de Paluato y que en buena medida corresponde al uso de predios que han sido parcelados e, incluso, comercializados sin cumplir con los requisitos legales y urbanísticos municipales", afirmó la funcionaria.

"Es importante que la comunidad se abstenga de adquirir predios que no cuenten con las viabilidades y factibilidades técnicas para la prestación del servicio de acueducto", agregó.

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Los principales perjudicados por estos robos son las familias de Paluato que están legalmente conectadas a la red, pagan cumplidamente su factura y, aún así, deben enfrentar baja presión e interrupciones en el suministro, mientras el líquido que les corresponde se desvía antes de llegar a sus hogares.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que apropiarse de agua en perjuicio ajeno acarrea penas de hasta 6 años de prisión y multas de hasta 262.635.750 de pesos. A esto se suman la suspensión inmediata de la conexión y el cobro de los consumos no facturados.