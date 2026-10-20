Expulsan a francés señalado de traficar droga desde Atlántico: tenía nexos con banda 'Los Costeños'

Tal como había advertido el presidente Abelardo De La Espriella que haría con los extranjeros que delinquen en Colombia, esta mañana se está produciendo la primera expulsión por estas causas desde Barranquilla.

Cuatro días después de su captura en el municipio de Soledad, finalmente está siendo expulsado desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz el ciudadano francés Traore Mamoudou, tras ser vinculado por las autoridades colombianas como presunto integrante de la banda criminal ‘Los Costeños’.

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Este hombre cayó en el barrio Soledad 2000 durante el megaoperativo liderado por el presidente el pasado viernes, cuando se produjeron más de 70 capturas en el área metropolitana de Barranquilla.

A este francés le incautaron un revólver y un kilo de cocaína al momento de su captura, lo que sería prueba clave para demostrar la teoría de las autoridades sobre la forma cómo vendría delinquiendo este hombre, que según las investigaciones enviaba drogas ilícitas al extranjero a través de correos humanos.



Mamoudu, al parecer, “contactaba a personas de escasos recursos económicos o que atravesaban situaciones de vulnerabilidad, para convencerlas de viajar a Europa transportando sustancias estupefacientes, las cuales eran adheridas a sus cuerpos u ocultadas en sus equipajes”, dijo la Policía.

"Estas son acciones articuladas, planeadas y ejecutadas para contrarrestar el delito, no solo frente a quienes lo cometen en nuestro país, sino también frente a ciudadanos extranjeros que pretendan utilizar nuestra ciudad para desarrollar actividades criminales", expresó la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

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Junto a este francés fue capturado Antony Javier Silvera Moreno, alias ‘el Mello’, presunto jefe de zona de 'Los Costeños' y quien sería el enlace de esta estructura criminal con estructuras extranjeras.

Tras su captura, un juez envió a la cárcel a alias ‘El Mello’, quien presenta seis anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir con fines extorsivos, porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.