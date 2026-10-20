Barranquilla intensifica fumigación y revisión casa a casa para combatir proliferación de mosquitos

La proliferación de mosquitos en toda la ciudad llevó a la Alcaldía de Barranquilla a intensificar su lucha contra estos zancudos, en especial el Aedes aegypti, vector transmisor del dengue.

La intervención, liderada por la Secretaría distrital de Salud, incluye inspecciones técnicas casa a casa, jornadas educativas y fumigaciones estratégicas en todas las localidades de la capital del Atlántico para frenar los casos de dengue, los cuales muestran un aumento del 10%, según las cifras del Instituto Nacional de Salud.

Publicidad

Actualmente, la ciudad acumula 2.636 casos de dengue y, si sumamos los contagios reportados en municipios, la cifra de contagios asciende a 5.864 en todo el Atlántico, por lo que urge estar alerta para erradicar todo potencial criadero y detectar a tiempo los síntomas.

"Hemos realizado intervenciones a más de 15.230 viviendas, generando educación y socialización a la población para que, casa a casa, evitemos y disminuyamos los criaderos. Aunque adelantamos acciones de fumigación, lo más importante sigue siendo la educación y el tratamiento preventivo en el hogar", expresó la secretaria de Salud Distrital, Stephanie Araujo.



Las principales recomendaciones para la comunidad son tapar adecuadamente los recipientes como baldes, albercas, o piscinas, renovar constantemente agua de los floreros y bebederos de mascotas, y eliminar inservibles de patios y espacios abiertos para evitar que botellas, llantas o recipientes partidos acumulen agua de lluvia.

Si la persona presenta síntomas asociados a fiebre alta, dolor de cabeza intenso o malestar general, debe consultar de inmediato el servicio de urgencias más cercano.

Publicidad

"Invitamos a la ciudadanía a acudir inmediatamente a los centros de salud y evitar a toda costa la automedicación, ya que el uso de medicamentos inadecuados puede agravar los signos y síntomas en caso de un diagnóstico confirmado de dengue", puntualizó Araújo.