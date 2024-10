Pista de aeropuerto de Santa Marta está punto de colapsar; piden apoyo del Gobierno

El aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta continúa sumando problemas en su infraestructura, luego de las constantes quejas por el mal estado del sistema de aires acondicionados y por la vía de acceso a la terminal aérea. A esto se se suma el mal estado de la pista.

Una fotografía compartida por la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo deja ver el enorme cráter en la pista, que provocó el cierre temporal de la terminal aérea durante varias horas el pasado fin de semana. Esta situación encendió las alertas de las autoridades distritales, quienes lanzaron un S.O.S para evitar un cierre del aeropuerto en plena temporada turística.

Ante esta situación, Carlos Jaramillo, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Santa Marta , expresó su inconformidad e hizo un llamado a las autoridades, destacando que el aeropuerto, siendo el sexto con mayor tráfico de pasajeros en Colombia, no puede permitirse un cierre permanente.

“Nuestra competitividad y desarrollo económico dependen en gran medida de contar con un aeropuerto que responda a las necesidades y las operaciones de un destino de talla mundial, para ello es importante que la ministra de Transporte, María Constanza García, y a la Aeronáutica Civil, tengan en cuenta al aeropuerto de Santa Marta en la actualización del plan maestro aeroportuario del país”, afirmó Jaramillo.

"No podemos seguir teniendo pequeñas inversiones parciales que no solucionan la problemática profunda de la terminal aérea ni nos hace más competitivos. Estamos aportas de recibir una nueva temporada, y el riesgo no puede ser que se cierre el aeropuerto de nuevo, sería algo devastador para el turismo de la ciudad”, agregó el secretario Jaramillo.

Ante esta situación, la Concesión Aeropuerto de Oriente, que ha sido centro de críticas por el mal estado de la terminal aérea de Santa Marta, ha informado que se han tomado las medidas necesarias para mejorar la pista. Sin embargo, la ciudad espera que lleguen las debidas inversiones, teniendo en cuenta que en próximos días inicia la temporada de fin de año que movilizará a miles de turistas a la capital del Magdalena.