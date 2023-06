La solución es la ampliación: gerente aeropuertos de Oriente por altas temperaturas en Santa Marta

Trabajadores, empresas y personalidades de Santa Marta , en el Magdalena, llevan meses quejándose con la operación del aeropuerto de la ciudad, pues dicen que durante mucho tiempo padecen por las altas temperaturas que se sienten en la terminal aérea y aseguran que la misma estaría funcionando sin aire acondicionado.

Nelson Rodríguez, gerente de Aeropuertos de oriente SAS, desmintió esta teoría y afirmó que los aires acondicionados se prenden todo el tiempo y que están a "full capacidad".

"Acepto que me digan que no se siente el aire, pero que me digna que no se prenden no estoy de acuerdo. Ellos se prenden todo el tiempo, están a full capacidad, a su máximo funcionamiento. Además, quiero decir que hemos hecho mediciones diarias de la temperatura en el aeropuerto y nunca da más de 30 grados", afirmó Rodríguez en Mañanas blu cuando Colombia está al aire.

Asimismo, el gerente de aeropuertos de Oriente aseguró que dicha problemática se estaría presentando por la gran cantidad de pasajeros que arriban a la terminal aérea y que la solución de fondo sería la ampliación de la misma.

Publicidad

"Deberíamos empezar la ejecución de obras lo más pronto posible. La solución de fondo y definitiva es la ampliación. A veces la terminal aérea está realmente llena, hay gran cantidad de pasajeros y aún más en las horas pico, especialmente, después de 3:00 de la tarde", aseveró.

Mientras se da dicha ampliación Rodríguez indicó que se han empezado a hacer inversiones como el uso de nano cerámicos de alta tecnología para mitigar la problemática.

Publicidad

"Estamos haciendo inversiones en unos nano cerámicos de alta tecnología. El único sitio donde se siente más las altas temperaturas es la sala de abordaje y por eso empezamos a mitigar esa radiación. La solución de fondo es la intervención de obras

Escuche la entrevista aquí: