Jero Freixas logró que el aeropuerto de Cali entonara 'Muchachos', la canción argentina del Mundial

En el corazón de miles de hinchas del fútbol siguen vivos los recuerdos del Mundial de Qatar , en especial por el logro de Lionel Messi y la selección de Argentina ante Francia. Uno de estos aficionados es Jero Freixas, el popular comediante que se ha viralizado por sus comentarios deportivos en TikTok, quien estuvo de paso por Colombia y aprovechó para revivir ese recuerdo en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, Valle del Cauca.

El hecho se registró este fin de semana cuando Jero Freixas se encontraba en el aeropuerto de Cali y se topó con 'La Mosca', el artista argentino que es dueño de la pista con la que se creó 'Muchachos', la popular canción de Argentina que se viralizó durante el Mundial de Qatar.

"No puede ser lo que está pasando. Nos encontramos en el aeropuerto de Cali con 'La Mosca' y vamos a tener que cantar 'Muchachos'. Sacaron los instrumentos en medio del aeropuerto", manifestó Jero Freixas en su video, a lo que el cantante respondió que "Siempre un argentino haciendo quilombo en todas partes".

Y así fue como la banda de 'La Mosca' entonó la famosa canción 'Muchachos' en el aeropuerto de Cali. Abrazados, Jero Freixas y su esposa cantaron la canción que impulsó a Lionel Messi en Qatar para lograr la Copa del Mundo. A la fiesta se unieron algunos hinchas del '10' que se encontraban en el sitio y junto a estas personas cantaron la famosa canción albiceleste.

"Vamos a tener que cantar muchachos, bien obligados"; "Nunca encuentro a nadie en el aeropuerto"; "A veces me siento que no estoy bien. Sigo festejando y emocionandome después de 6 meses"; "Estas cosas no me pasan. Viajé a Cali con la agrupación de Jeank centeno y no cantaron", son algunos comentarios en el video del influencer argentino.

