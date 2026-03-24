Procuraduría abre indagación previa contra jurados de votación en Barranquilla

Debido a varias inconsistencias detectadas durante las pasadas elecciones legislativas del 8 de marzo, la Procuraduría General de la Nación decidió abrir un proceso de indagación previa a funcionarios por determinar que ejercieron como jurados en mesas de votación en Barranquilla.

Si bien no se ha establecido quiénes serán específicamente los sometidos a esta indagación, el ente de control ha precisado que se trata de jurados que estuvieron en las mesas 3 y 4 del puesto de votación habilitado en el Colegio Nueva Esperanza del Sur, y en la mesa 9 del Colegio Técnico Distrital de Rebolo, donde se identificaron presuntas irregularidades en el preconteo de los votos.

La Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico señaló que, “al parecer, en los puestos que estaban asignados hubo diferencias entre el número de personas que se encontraban habilitadas para votar y el de los sufragios que se contabilizaron al finalizar la jornada”. Es decir, todo apunta a que habrían aparecido más votos que votantes.

Como si fuera poco, el Ministerio Público indicó que “quienes fungieron como jurados al advertir la discrepancia en las cifras del formulario E-11 habrían incinerado una cantidad significativa de votos, conforme a lo dispuesto en el Código Electoral, actuación con la que pudieron incurrir en una falta disciplinaria”.



De esta manera, el órgano de control ahora espera, con la apertura de la indagación previa, “determinar la ocurrencia de la conducta y definir si los posibles disciplinables actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de varias pruebas”.