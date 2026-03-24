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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Procuraduría abre indagación previa contra jurados de votación en Barranquilla

Procuraduría abre indagación previa contra jurados de votación en Barranquilla

La indagación surge por presuntas irregularidades en el preconteo realizado en dos puestos de votación. En algunas mesas, inclusive, habrían aparecido más votos que sufragantes habilitados.

Jurado de votación - elecciones.
Todas las personas mayores de 18 y menores de 60 años pueden ser designados jurados de votación.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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