Reactivan proyecto para construir megacárcel en Atlántico: comunidad insiste en consulta previa

Después de varios años paralizado, de nuevo se activará el proyecto para construir una megacárcel en el sur del Atlántico, iniciativa que ya le fue presentada formalmente al presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

En las últimas horas, el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, se reunió con el Jefe de Estado y le presentó los detalles del proyecto Megacárcel El Tiestal Candelaria, el cual tendría 11.560 cupos para personas privadas de la libertad, sobre un predio de 80 hectáreas de este municipio del sur del departamento.

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La construcción de megacárceles hace parte del plan de Gobierno que presentó De La Espriella desde su campaña; sin embargo, tal como lo han exigido a gobiernos anteriores, la comunidad de más de 7.000 personas afrodescendientes que está asentada hace siglos en esta zona exige que el proyecto sea sometido a consulta previa.

"Eso es un derecho fundamental que tenemos los afros: todo proyecto o macroproyecto como este debía ser consultado inicialmente a la comunidad de las etnias que están en el municipio. Y el gobierno de esa época, pues, no lo hizo ni hasta ahora lo han hecho. O sea, la consulta previa es lo primero que tiene que realizar el gobierno actual si quiere reactivar ese proyecto.



Agrega que, antes de materializar este proyecto, el Gobierno también debe ofrecer compensaciones al municipio en materia de servicios públicos y salud.

"Las necesidades, por ejemplo, sería como que Candelaria tenga por fin un acueducto municipal propio, porque es el único municipio del sur del Atlántico que no tiene un acueducto municipal propio", dijo.

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"Y otras necesidades sería el sistema de electrificación también, que es pésimo; las vías de acceso terciarias necesitan mantenimiento y el hospital de Candelaria debería ser de segundo nivel, no de primer nivel", agregó.