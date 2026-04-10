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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Salimos del estadio y nos atacaron con machete: pareja de hincha de Junior asesinado en Cartagena

Salimos del estadio y nos atacaron con machete: pareja de hincha de Junior asesinado en Cartagena

La joven relató que, en medio del violento ataque tras salir del estadio, ella y otra mujer lograron correr y ponerse a salvo.

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