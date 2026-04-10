Salimos del estadio y nos atacaron con machete: pareja de hincha de Junior asesinado en Cartagena

Cumplir el sueño de ver al Junior de Barranquilla jugar la Copa Libertadores en su querida Cartagena y toparse con la tragedia a pocos metros de hacerlo realidad. Así fue el fatídico miércoles 8 de abril para Gabriel Acosta Navas, el apasionado hincha del equipo Tiburón, que fue asesinado en inmediaciones del estadio Jaime Morón tras el partido de Junior y Palmeiras.

En medio de lágrimas, su pareja sentimental, Angymar Peña, relató los momentos de terror que vivieron cuando fueron abordados por una caravana de motorizados que, de un momento a otro, empezaron a agredirlos con piedras, botellas y hasta machetes a pocos metros del centro comercial Los Ejecutivos, en la Avenida Pedro Heredia.

“Salimos del partido, y ya veníamos caminando hacia Los Ejecutivos porque no había transporte, entonces estábamos caminando hacia esos lados para encontrar algún carro cuando sucede todo. Nos emboscaron, nos encerraron y Gabo me dice: corre negra, entonces yo corrí y me volé la reja de Makro. Cuando ya pasó un tiempo, salgo y me dice mi compañera que había una persona herida y empecé a revisar mi celular y empiezo a ver las imágenes y pues yo decía, ese es Gabo, yo lo conozco, y unos compañeros nos recogieron y empezamos a buscarlo”, contó la joven en diálogo con Blu Radio.

Para la pareja del líder de la barra Los Kuervos en Cartagena, esta fue una situación completamente inusual, pues ni siquiera en otras ciudades más grandes, con hinchadas aún más numerosas, habían sido atacados de esta manera tan violenta.



“Nosotros somos seguidores. Gabo jamás había tenido problemas en otras ciudades a las que habíamos ido, incluso, otros habían ido hasta otros países. Teníamos un viaje programado para ir a acompañar a Junior a Paraguay, y quedamos todos con los tickets comprados”, dijo.

Hincha del Junior asesinado en Cartagena. Suministrada.

Aunque todo es materia de investigación por parte de las autoridades en este momento, para la joven esto no sería un ataque al azar, pues ellos eran un grupo de cerca de 15 personas que salían del partido y varios portaban camisetas del Junior, además, Gabriel Acosta era un líder reconocido de la hinchada del equipo.

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“Gabo era muy reconocido a nivel nacional con todo este tema, él era el líder de la filial de aquí. Fueron 15 años, desde pequeño siempre le gustó Junior, siempre iba liderando, pero era una persona muy sana, o sea, el liderazgo siempre fue sano, jamás nos enseñó que era con violencia, al contrario, decía, mis hermanos, tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que ayudar a todo el mundo. Hay que hacerle la bienvenida a la gente que viene de Barranquilla para que sepan que aquí en Cartagena hay una filial que los representa. Prendimos bengalas en el estadio, fuimos nosotros quienes hicimos la pirotecnia liderada por Gabo. No sé en qué hora pasó todo esto”, aseguró.

Y mientras las autoridades le siguen la pista a los agresores que quedaron registrados en videos aficionados, la familia de Gabriel, quien el próximo 17 mayo cumpliría 32 años, piden que se haga justicia y que el fútbol no se siga convirtiendo en un instrumento de violencia.

“Que vivamos el fútbol en paz, en armonía, sin violencia, es solo fútbol. Solo vamos a ver a lo que nos gusta, nos entretienen, pero no hay necesidad de la violencia, de matarnos. Esto es algo terrible para una familia”, agregó su novia.

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Gabriel Navas, además de ser un conocido líder de la barra Los Kuervos en Cartagena, se desempeñaba como coordinador de seguridad y salud en el trabajo de un grupo de madres comunitarias. Hizo parte de la Comisión Local para la Seguridad y Convivencia en el Fútbol de Cartagena, y sus amigos lo describen como un hombre alegre, que le gustaba ayudar a los demás, y especialmente como un hincha ferviente de su amado Junior.