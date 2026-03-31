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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Shakira se suma a campaña para conseguir donantes de célula madre a niño colombo-europeo

Shakira se suma a campaña para conseguir donantes de célula madre a niño colombo-europeo

A través de su cuenta de Instagram, la artista invitó a sus seguidores a registrarse como posibles donantes, hablando sobre la importancia de actuar con rapidez ante la urgencia médica del menor.

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