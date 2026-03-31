Shakira se suma a campaña para conseguir donantes de célula madre a niño colombo-europeo

La cantante barranquillera Shakira se ha sumado a una campaña humanitaria para encontrar un donante de células madre que pueda salvar la vida de Max, un joven de 15 años de origen colombo-europeo.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la artista Shakira instó a sus seguidores a registrarse como posibles donantes, hablando sobre la importancia de actuar con rápidez ante la urgencia médica que enfrenta el menor.

La campaña surge de la lucha desesperada de un padre colombiano que busca salvar a su hijo. Debido a la carga genética del joven, la probabilidad de encontrar un donante compatible es mayor entre personas de su misma ascendencia.

“Si eres colombiano las probabilidades de ser un match aumentan”, destacó Shakira, haciendo un llamado especial a sus compatriotas para que se unan al registro internacional.



La artista explicó que los interesados en ayudar pueden solicitar un kit para determinar su compatibilidad genética de manera fácil.

“El proceso es muy sencillo y si resultas compatible podrías salvar la vida de un niño que tiene todo un futuro por delante”, aseguró la cantante en su invitación a la solidaridad.

“Se necesitan con urgencia donantes”

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La situación de Max requiere una respuesta inmediata. Bajo la consigna “los invito a unirse y ayudar a salvar la vida de Max”, la campaña busca movilizar a la mayor cantidad de voluntarios posibles para ampliar el registro de células madre y ofrecer una esperanza real a esta familia.

Quienes deseen participar pueden acceder a la información y solicitar su kit a través de los enlaces oficiales de la campaña.

Campaña. Suministrada.