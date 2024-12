Sin permiso para más aplazamiento: continúa lectura de evidencias contra Nicolás Petro

Muy puntual, como siempre, Nicolás Petro llegó al centro de servicios judiciales de Barranquilla para asistir de forma presencial a la audiencia preparatoria de juicio en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sin embargo, esta vez para despistar, hizo su ingreso por otra de las 6 puertas de acceso.

La diligencia inició con dos peticiones del abogado Alejandro Carranza, nuevo defensor del exdiputado.

El profesional del derecho, inicialmente, solicitó que se le concediera un plazo de un mes para analizar los más de 2.300.000 elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía, los cuáles están siendo anunciados en la audiencia preparatoria de juicio, teniendo en cuenta que apenas asumió la defensa.

“Solicito aplazamiento para poder Ver y terminar de estudiar esos elementos para que cuando la señora Fiscal termine de hacerse su intervención, yo esté totalmente conectado. De lo contrario, su señoría, si usted ordena algo diferente, me va a obligar a escuchar qué anuncia ella de unos elementos de prueba que todavía humanamente no he podido conocer”, solicitó.

Sumada es esta petición, el abogado solicitó, además, que se restringiera el ingreso a los medios de comunicación a las audiencias, dado que Nicolás Petro y su familia han sido objeto de amenazas a través de redes sociales, hechos que ya fueron denunciadas ante la Fiscalía, dado que, incluso, hay comentarios de odio en contra de su hijo.

“Pido que se restrinja de manera temporal el acceso al público y a la prensa en este caso con el fin, su señoría, de proteger la dignidad, la integridad y la vida de mi representado y su familia, así como la integridad de otros partícipes intervinientes en este proceso”, detalló.

Publicidad

Ambas solicitudes fueron rechazadas, tanto por el ministerio público como por la Fiscalía, quienes consideraron que está audiencia ya se había aplazado en 8 ocasiones, de las cuáles siete fueron por solicitud de la defensa.

Juez negó peticiones de abogado

Finalmente, el juez especializado Hugo Carbonó determinó no acoger ninguna de las solicitudes.

Publicidad

En cuanto al aplazamiento consideró que la diligencia de este lunes es solo de lectura de los elementos y que incluso está puede servirle al abogado para documentarse sobre lo que tiene la Fiscalía .

“El juzgado termina que avancemos toda esta etapa que hace falta y cuando se llega a la solicitud probatoria, puede realizarse la petición”, puntualizó el juez.

Publicidad

Con respecto a la segunda solicitud, consideró que no está demostrado que las amenazas que denunció el hijo del presidente correspondan o estén relacionadas a las publicaciones hechas por los diferentes medios de comunicación sobre un hecho que es de relevancia Nacional.

“ Aquí no se está afectando la seguridad nacional, tampoco se trata de un riesgo grave. Se tendría que demostrar que, por estar realizando estas audiencias de esta manera, se dan las amenazas”, consideró el togado.

Publicidad

Reanudan audiencia



Finalmente hace alas 11:30 de la mañana la fiscal del caso pudo continuar con la lectura de los elementos materiales probatorios que usará en el desarrollo del juicio.

Entre los documentos que ha leído la fiscalía, se habla de la tenencia de documentos encintados en una caja fuerte, al igual que varios teléfonos entre ellos algunos de propiedad de Daysuris Castro, ex esposa de Nicolás y la entrevista entregada a Vicky Dávila.

Publicidad

La diligencia fue programada para desarrollarse durante 4 días seguidos en los que se espera que la fiscal termine de leer todos los elementos materiales probatorios en su poder.

Vale decir que la representante del ente acusador previo al inicio de la lectura de sus elementos, indicó que la denuncia por amenazas de muerte en contra de Nicolás y su familia está en menos de un fiscal, quién a su vez designó un investigador para crímen organizado.

Publicidad

El juez especializado Hubo Carbonó indicó por razones de seguridad, le será permitido a Nicolás Petro acudir a las otras audiencias de forma virtual.