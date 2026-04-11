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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / “Solo cuidan a los bandidos”: alcalde Char sobre paz total del Gobierno en Barranquilla

“Solo cuidan a los bandidos”: alcalde Char sobre paz total del Gobierno en Barranquilla

El mandatario aprovechó un recorrido por el barrio Bella Arena, en el suroriente de la ciudad, para asegurar que todas las tiendas están cerrando por las intimidaciones de las bandas criminales.

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El alcalde Alejandro Char en las obras de remodelación de la estación policial en Riomar.
Alejandro Char
Por: José Palma
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Actualizado: 11 de abr, 2026
Editado por: José Palma

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