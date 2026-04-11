“Solo cuidan a los bandidos”: alcalde Char sobre paz total del Gobierno en Barranquilla

Una fuerte crítica elevó en las últimas horas el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, contra la política de la paz total del Gobierno nacional, de la que aseguró que tiene viviendo a los barranquilleros como presos, pues la mayoría de su dinero, según el mandatario, tienen que gastarlo en rejas para protegerse de las bandas criminales.

El alcalde aprovechó un recorrido por el barrio Bella Arena, en el suroriente de la ciudad, para asegurar que todo ese sector estaba siendo extorsionado, mientras que los bandidos “son protegidos”.

“Esto es lo que nos ha traído la paz total: todo el barrio extorsionado (lo repite varias veces). A los únicos que cuidan es a los bandidos y la gente de bien tiene que gastar su plata en rejas, como si estuvieran en una cárcel por el miedo. Protegen a los bandidos. Las personas buenas tienen que encerrarse, ¿cuánta plata tienen que gastarse en rejas? Y de vaina queda una tienda abierta, el resto han cerrado. Eso es lo que nos ha traído la paz total esa”, exclamó con mucha molestia ante los vecinos.

Además, el mandatario remató diciendo que todas las tiendas en la zona han tenido que cerrar a causa de las intimidaciones, algo que coincide con los datos aportados por Undeco en Atlántico, en los que sostienen que más de 200 negocios han cerrado en los últimos cuatro años luego de ser víctimas de extorsión.



El alcalde de la capital del Atlántico se encontraba en el barrio Bella Arena para la entrega del renovado parque de Los Canosos; sin embargo, el buen ambiente lo motivó a recorrer, junto con su dispositivo de seguridad, varias calles de la zona. Sus palabras fueron apoyadas por la comunidad en el suroriente de Barranquilla con frases como: “así es”, “todos estamos extorsionados, no tenemos tienda, no queda ni una” y “ya no nos podemos ni sentar en la mecedora”.

“Estamos entregando parques, un espacio totalmente nuevo y renovado. Esto es para ustedes; cuando el bandido ve el parque solo, hace de las suyas. Cuando la comunidad está unida, trabajando de la mano con la Policía Nacional, cambia todo el barrio. Disfruten este parque, le hemos invertido más de 1.000 millones de pesos. Tiene zona para patinar, juegos biosaludables, un kiosco hermoso y hasta una cancha múltiple. Les traigo una noticia bien, que yo sé que muchos de ustedes están esperando: vamos a tapar el arroyo que pasa por este sector. Vamos a hacerlo bien para que puedan caminar y hacer ejercicio”, también alcanzó a decir.

Cabe recordar que, justo antes de llegar a ese punto, Alejandro Char hizo un recorrido por las obras de remodelación de la estación de Policía en la localidad de Riomar. Allí hubo otro mensaje relacionado con la seguridad de la ciudad.

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“Esto es seguridad para la gente, quieren tener a la Policía más cercana y estamos cansados de tener a los bandidos en la calle. El proyecto es una buena noticia para Riomar: tendrán su propia estación de Policía para 30 hombres y mujeres de manera permanente, en un sitio muy concurrido, muy cerca a la comunidad para las denuncias. Esto es gracias a esos barranquilleros que pagan su tasa de seguridad de manera puntual y nosotros le entregamos a la Policía las herramientas para que ellos cuiden a nuestra gente”, indicó inicialmente.

“Allá siguen soltando a los bandidos, ellos están de fiesta, pero nosotros estamos juntos en esta batalla. No vamos a bajar la guardia, haciendo lo que debemos hacer”, finalizó.

