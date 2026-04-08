En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Bonilla
Banco de la República
Tregua en Irán
Misión Artemis II

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Suspenden citas para expedición de pasaportes en Barranquilla por falla en el sistema

Suspenden citas para expedición de pasaportes en Barranquilla por falla en el sistema

Por el momento solo están entregando documentos que habían sido previamente diligenciados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad