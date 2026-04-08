Suspenden citas para expedición de pasaportes en Barranquilla por falla en el sistema

A diario, la Oficina de Pasaportes ubicada en la Gobernación del Atlántico atiende entre 400 y 500 personas, pero hoy en Barranquilla únicamente están siendo atendidos quienes ya diligenciaron el documento y solo deben pasar a reclamarlo, pues a los demás no hay cómo hacerles el trámite debido a una falla nacional en el sistema.

Es así como decenas de ciudadanos dependen del restablecimiento del sistema para reprogramar sus citas, expedir a tiempo su pasaporte y no perder los tiquetes que ya tienen comprados para viajar el extranjero.

Este es el caso de Yolis, a quien su hija le regaló un viaje para celebrar sus 60 años, pero no ha podido acceder a la cita para obtener el documento.

"Mi hija me regaló el viaje espectacular y yo feliz, muy contenta venía a sacar ese pasaporte, pero nada, no ha sido posible, entonces muy mal. O sea, no hay sistema desde hace dos días y nos toca estar esperando nuevas noticias a ver qué nos comunican por medio del correo", contó.



En estos momentos no hay asignación de citas en línea y aquellos que ya tenían su cita programada para esta semana tampoco han podido tramitar el documento.

Este último caso es el de Margarita McCausland, quien debe esperar una nueva comunicación por parte de la Oficina de Pasaportes para que le reprogramen su cita.

"Tenía la cita a las 11:30 de la mañana (de este miércoles), pero el sistema está caído. Entonces, quedaron en que me avisaban por correo para una cita nueva, pero uno no sabe la verdad", expresó.