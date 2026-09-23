"Todo está volviendo a la normalidad; hay que hacer cumplir la ley": alcalde de Santa Marta

La capital del departamento del Magdalena afronta una compleja situación de orden público como consecuencia de las retaliaciones violentas cometidas por estructuras criminales, tras las recientes operaciones militares ejecutadas en la zona rural de la Sierra Nevada.

En entrevista con el programa Mañanas Blu, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, entregó un balance sobre las acciones institucionales que se adelantando para contener la zozobra en el distrito.

Todo va llegando a la normalidad, toda la institucionalidad está volcada para garantizar la seguridad de todo el distrito de Santa Marta Sostuvo el mandatario local.

El mandatario local destacó la presencia del Gobierno en el territorio y la realización de dos consejos de seguridad en un lapso inferior a 24 horas, escenarios donde se evaluó el despliegue operativo.

"Eso es lo que se tiene que hacer, hacer cumplir la ley y la Constitución", expresó Pinedo Cuello, al señalar que la crisis actual responde a "un proceso de 4 años de una fallida paz total donde las bandas criminales se estuvieron fortaleciendo".



Las autoridades reportaron la muerte de varios presuntos integrantes de la estructura Conquistadores de la Sierra Nevada en Quebrada del Sol. Frente a este resultado, el mandatario indicó que los uniformados lograron la extracción de siete cuerpos del área rural.

Para reforzar el control en el distrito se dispondrá de un pie de fuerza de 600 policías y 500 militares. Pinedo afirmó que las acciones violentas registradas en las últimas horas corresponden a "temas aislados" provocados por delincuentes que buscan sembrar temor en el comercio y la ciudadanía.

Llegué a Santa Marta a poner la cara, a caminar sus barrios junto a la gente y a liderar un PMU con decisiones contundentes.



A los bandidos de los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se los notifico con absoluta claridad: el Estado, con toda su fuerza… pic.twitter.com/BXlczTp4Mb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 23, 2026

Publicidad

Las investigaciones adelantadas por los organismos judiciales permitieron la captura de los presuntos responsables de generar estragos en las vías de la región.

Pinedo confirmó que se avanza en los trámites correspondientes con los implicados, señalando que "el que quemó la mula lo están judicializando, se está haciendo la tarea".

Ante los comentarios vertidos por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, el mandatario distrital manifestó coincidir en que la situación urbana es provocada por pequeños focos de delincuentes. "Salen dos pelagatos, dos bandiditos escondidos en moto y crean zozobra. Pero en todo el distrito de Santa Marta lo tenemos controlado", enfatizó.

Publicidad

El alcalde Pinedo concluyó que sus secretarios de despacho tienen la indicación de realizar presencia física en los barrios más críticos para brindar acompañamiento directo a la ciudadanía.

"Nosotros vamos a enfrentar el problema", concluyó el mandatario.