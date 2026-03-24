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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Una mujer herida por ataque de perros que permanecen amarrados en una casa del norte de Barranquilla

Una mujer herida por ataque de perros que permanecen amarrados en una casa del norte de Barranquilla

En la residencia hay más de una docena de perros y gatos que se estarían convirtiendo en un riesgo para los transeúntes de la zona.

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