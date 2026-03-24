Una mujer herida por ataque de perros que permanecen amarrados en una casa del norte de Barranquilla

Una mujer resultó herida por el ataque de unos perros que estaban amarrados a las afueras de una casa en el norte de Barranquilla. En la residencia hay más de una docena de perros y gatos que se estarían convirtiendo en un riesgo para los transeúntes de la zona.

Piden sanciones e intervenciones contra las propietarias, quienes han sido apodadas como ‘Las señoras de los gatos’.

Los residentes del sector ubicado entre la calle 93 y la carrera 46 se encuentran preocupados por una serie de ataques protagonizados por perros amarrados en la zona de andén de una vivienda. Según denuncian los vecinos, los canes, que estarían bajo el cuidado de dos residentes de la casa, han atacado en menos de una semana a un perro y a una mujer adulta.

El incidente más reciente ocurrió el pasado, cuando una mujer de aproximadamente 30 años resultó herida tras ser mordida en sus piernas por los perros. La víctima fue atendida por lo que ha generado gran alarma en la comunidad.



Ante la situación, los afectados han elevado su reclamo a las autoridades locales, exigiendo medidas para garantizar la seguridad en la zona. Según información obtenida por Blu Radio, las autoridades competentes están evaluando las posibles acciones a seguir, con especial atención a la intervención de la Patrulla Animal, dependiente de la Secretaría de Gobierno. La misma dependencia también está llevando a cabo una evaluación jurídica para determinar la forma más adecuada de abordar la situación.

Desde hace varios días, representantes de la Secretaría de Gobierno se han reunido con las dos mujeres que habitan la residencia en cuestión, con el fin de encontrar una solución que permita resolver el conflicto con los vecinos y evitar futuros incidentes. Las autoridades trabajan para determinar las mejores acciones en cuanto al bienestar de los animales y la seguridad de la comunidad.