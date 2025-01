Video: terror en La Guajira por hombres armados con fusiles patrullando calles de Albania

Un vídeo que circula a través de las redes sociales en el que se observa a varios hombres armados con fusiles al interior de una camioneta y recorriendo las calles principales del corregimiento de Cuestecitas, en el municipio de Albania, en el sur de La Guajira , ha ocasionado pánico entre los habitantes de esa parte de la península.

"El municipio de Albania está en un completo estado de indefensión y cuando aquí son las 5:45 de la tarde, los únicos que estamos en las calles somos la Policía y el Ejército y este servidor, porque el municipio queda desierto, queda completamente solo el comercio y hasta los vendedores de comida rápidas, en las noches me dicen, señor secretario, tenemos tres días de no vender, de no abrir nuestros locales", dijo Nicolás Deluquez, secretario de Gobierno de Albania.

El funcionario encargado de la seguridad de Albania dijo que en ese municipio, que es donde queda la entrada principal al complejo carbonífero de Cerrejón, solo hay dos cuadrantes de Policía, uno para el casco urbano y otro para la zona rural.

"No sentimos el apoyo ni el respaldo del Gobierno nacional. Señor presidente, señor ministro de Defensa, en el municipio de Albania somos 34.000 habitantes y solamente tenemos dos cuadrantes de Policía. Nos sentimos abandonados por el Estado", dijo el secretario de Gobierno de Albania en entrevista con Blu Radio.

Dicen las autoridades que ya hay personal del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía y miembros de inteligencia de la misma institución para iniciar las investigaciones sobre los miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que causan temor en este corredor minero.

