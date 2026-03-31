Ya hay paso entre Magdalena y La Guajira: habilitaron puente militar sobre el río Mendihuaca

Con la llegada de la temporada de Semana Santa, fue habilitado el puente militar sobre el río Mendihuaca, en la Troncal del Caribe, lo que restablece la conexión entre Magdalena y La Guajira, luego de varias semanas de afectación por el colapso de la estructura anterior.

La obra, de 59 metros de longitud y capacidad para 52 toneladas, fue instalada en menos de dos meses gracias a la articulación entre el Gobierno nacional, el Invías, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Ministerio de Transporte y el Ejército Nacional.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, destacó que la entrega del puente responde a una necesidad urgente de las comunidades y del sector turístico en la región: “Hoy le estamos cumpliendo a la comunidad con los plazos de entrega del nuevo puente, y destaco el trabajo articulado con entidades nacionales, el Ejército y la comunidad, los principales beneficiarios por la reactivación del turismo y la economía de la región”, afirmó la mandataria.

Desde el inicio de la emergencia, la Gobernación lideró las gestiones para lograr una solución que permitiera recuperar la movilidad en este corredor estratégico, clave para el tránsito de turistas y el transporte de bienes entre ambos departamentos.



En la zona, habitantes y comerciantes también celebran la reapertura del paso, luego de semanas de dificultades para movilizarse y sostener sus actividades económicas.

“Esto nos devuelve la esperanza. Fueron días muy duros sin paso: el turismo bajó mucho y las ventas también. Con el puente ya la gente puede volver, y eso nos ayuda a todos”, señaló un habitante del corregimiento de Guachaca.

La habilitación de este puente no solo mejora la conectividad en el Caribe, sino que también impulsa la reactivación económica de sectores que dependen directamente del turismo en esta zona del norte del país.