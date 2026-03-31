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Ya hay paso entre Magdalena y La Guajira: habilitaron puente militar sobre el río Mendihuaca

En la zona, habitantes y comerciantes también celebran la reapertura del paso, luego de semanas de dificultades para movilizarse y sostener sus actividades económicas.

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