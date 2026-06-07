En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
La Ola Blu
Constituyente
Miguel Uribe
Iván Cepeda
De La Espriella
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / A la cárcel hombre señalado de amenazar de muerte a funcionarios públicos de Soacha

A la cárcel hombre señalado de amenazar de muerte a funcionarios públicos de Soacha

El procesado habría intimidado con arma de fuego y enviado una corona fúnebre a servidores de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha como respuesta por decisiones administrativas que no le favorecían al hombre.

A la cárcel hombre señalado de amenazar de muerte a funcionarios
A la cárcel hombre señalado de amenazar de muerte a funcionarios
Suministrado
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jun, 2026

La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a Juan Andrés Romero Calderón por su presunta responsabilidad en las amenazas de muerte que realizó a funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha, Cundinamarca.

Romero habría ido en dos oportunidades a las instalaciones de la entidad, en agosto de 2022 y en octubre de 2025, ocasiones en las que habría ingresado con un arma de fuego con la que presuntamente habría intimidado a varios servidores. Además, el pasado 8 de abril, el exregistrador de Instrumentos Públicos de ese municipio recibió en su despacho una corona fúnebre que, según la investigación, fue enviada por Romero Calderón.

Las amenazas serían la respuesta de este hombre a decisiones administrativas adoptadas por la entidad, relacionadas con el bloqueo de documentos legales de varios terrenos ubicados en la zona férrea y en la Autopista Sur de Soacha, sobre los cuales Juan Andrés Romero Calderón buscaba realizar actividades económicas.

Por estos hechos, la Policía Nacional hizo efectiva una orden de captura en su contra en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá. Mientras tanto, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, al tiempo que solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Soacha

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad