A la cárcel hombre señalado de amenazar de muerte a funcionarios públicos de Soacha

La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a Juan Andrés Romero Calderón por su presunta responsabilidad en las amenazas de muerte que realizó a funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha, Cundinamarca.

Romero habría ido en dos oportunidades a las instalaciones de la entidad, en agosto de 2022 y en octubre de 2025, ocasiones en las que habría ingresado con un arma de fuego con la que presuntamente habría intimidado a varios servidores. Además, el pasado 8 de abril, el exregistrador de Instrumentos Públicos de ese municipio recibió en su despacho una corona fúnebre que, según la investigación, fue enviada por Romero Calderón.

Las amenazas serían la respuesta de este hombre a decisiones administrativas adoptadas por la entidad, relacionadas con el bloqueo de documentos legales de varios terrenos ubicados en la zona férrea y en la Autopista Sur de Soacha, sobre los cuales Juan Andrés Romero Calderón buscaba realizar actividades económicas.

Por estos hechos, la Policía Nacional hizo efectiva una orden de captura en su contra en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá. Mientras tanto, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, al tiempo que solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.

