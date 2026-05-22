Accidente en vía Chía-Cajíca de camión ocasionó fuerte trancón y demoró horas

Por varias horas en el municipio de Chía hubo problemas de movilidad en frente del centro comercial Centro Chía a raíz de un camión volcado en la entrada 2, que, por horas, necesito apoyo de las autoridades para poderse solucionar el flujo vehicular en la zona.

La demora que ocasionó el fuerte trancón y que no permitió una pronta solución por parte de las autoridades era debido a que el camión transportaba sustancias corrosivas, las cuales necesitaban ser manipuladas por especialistas para evitar cualquier tipo de riesgo en la zona.

"Informamos cierre total de la paralela de la calzada oriental frente a la entrada 2 del centro comercial Centro Chía y del retorno Chía - Cajicá, esto debido a siniestro vial con derrame de sustancias corrosivas", informó a través de X, la Concesión AcceNorte S.A.S. sobre esta situación en la tarde de este viernes.

Ante esta situación, autoridades de tránsito del departamento hicieron presencia para apoyar con retornos en esta vía que conecta con Cajíca para solucionar la movilidad en este sector. Aún no se ha confirmado la razón que causó este accidente en el sector y el camión fue levantado sobre las 6:30 de la tarde, según autoridades.

