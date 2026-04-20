Colapso al norte de Bogotá: accidente en variante de Cajicá genera trancón de 5 kilómetros

Un fuerte accidente de tránsito cerca del puente de acceso al municipio de Cajicá mantiene bloqueada la movilidad en la variante que conecta a Bogotá con el norte del departamento de Cundinamarca. La emergencia afecta directamente a los conductores que se desplazan hacia Chía, Zipaquirá, Tabio y Tenjo, así como a los viajeros con destino a Boyacá y los Santanderes.



Estado de la movilidad en la variante Chía-Cajicá hoy

La congestión vehicular se extiende por aproximadamente 5 kilómetros, con una fila de vehículos que inicia desde las inmediaciones de la Universidad de la Sabana y llega hasta el punto del siniestro. El reporte ciudadano indica un colapso total en este corredor estratégico, donde el flujo de automóviles se encuentra prácticamente detenido debido a la magnitud del incidente vial antes de ingresar al casco urbano de Cajicá.

La interrupción del tráfico ha generado un efecto dominó en las vías aledañas de la Sabana Norte, afectando el cumplimiento de rutas de transporte intermunicipal y vehículos particulares que intentan salir de la capital.



Rutas alternas y vías afectadas en el norte de Bogotá

La situación crítica en la vía principal impacta a miles de personas que utilizan esta conexión para dirigirse hacia el norte del país. Se recomienda a los usuarios que transitan por la Autopista Norte evaluar alternativas de movilidad hacia los municipios de Tabio y Tenjo, ya que el embotellamiento en la variante de Chía impide el tránsito fluido hacia el destino final.

Por el momento, los equipos de emergencia trabajan en el lugar del accidente para retirar los vehículos involucrados y habilitar el paso de manera gradual. Se sugiere a los conductores mantener la paciencia y estar atentos a los reportes oficiales sobre la reapertura total de la calzada para evitar quedar atrapados en el núcleo del represamiento.