Apareció niña desaparecida en Soacha: su novio dice que está “parchadita” con él

Desde hace dos meses, los padres de Angie Sofía Peña la buscaban desesperadamente. Desde Soacha, Cundinamarca , pedían ayuda para dar con su paradero hasta que un video reveló la verdad de dónde estaba; la última vez que la vieron fue saliendo de su casa y llevaba el uniforme del colegio puesto.

Su padre, Fredy Peña, contó en Noticias Caracol que sentía “desespero y dolor” por no encontrar a su niña de apenas 15 años. Dijo que estaba preocupado porque no sabía si le había pasado algo o si alguien la había engañado por redes sociales para llevársela, pues desde el colegio donde estudiaba les comentaron que ella había conocido a alguien.

“Según lo que dicen los compañeritos del colegio, ella les había comentado que había conocido un amigo por las redes sociales (…) Es una angustia que no le deseo a nadie. Si ella nos está viendo, que se comunique”, suplicó Peña.

Fue luego de esta publicación que Angie Sofía apareció en compañía de un hombre, quien sería su pareja. En un video compartió en redes sociales y que se hizo viral, este dice que ya no la busquen más, que ella está bien y confesó que fue él quien la “sacó del colegio para que esté claro”.

Además, aseguró que Angie está embarazada y, en tono de burla, dijo que nombre le pondrán al bebé que estarían esperando.

“Ella conmigo está bien, no le va a faltar nada y les voy a tirar el dato: la tengo hasta embarazada y el hijo que va a nacer, vamos a ponerle Malandrito Junior, para que esté claro. No la estén buscando, no la estén subiendo por las noticias ni radio. Soy un pelado serio, lo que ella me pide yo se lo doy, me la rebusco, el primero que vea, ta’; está ‘parchadita’ conmigo”, dijo el hombre, quien no se identificó con su nombre.

En la grabación, que dura aproximadamente un minuto, la joven también le respondió a su mamá, quien en lágrimas le pidió que, si veía la noticia, por favor la llamara para saber cómo estaba.

“Sí mami, yo estoy bien con él. Me siento bien con mi chinito. No me busquen más nada”, señaló Angie Sofía.

Este es el video donde aparece la niña desaparecida