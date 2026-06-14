Cae en Soacha la banda de microtráfico Los Lampas: capturado amenazó al fiscal en plena audiencia

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a los señalados integrantes de ‘Los Lampas’, un grupo delincuencial que, según las investigaciones, se dedicaría a la comercialización y distribución de estupefacientes en distintos sectores del municipio.

Esta red presuntamente almacenaba marihuana, bazuco, cocaína y tusi, y coordinaba la venta de estas sustancias tanto en espacios públicos de alta concurrencia como bajo la modalidad de entrega a domicilio o “exprés”. Las actividades ilegales se concentraban principalmente en los barrios Danubio, Prado Las Vegas y Hogares, además de dos centros comerciales ubicados sobre la Autopista Sur.

Entre los judicializados está Luis Miguel Moreno López, señalado de ser el supuesto cabecilla de la organización. También fueron procesados Cristian Camilo Galeano Russi y Brayan Alexander Rodríguez Ordóñez, quienes presuntamente tendrían funciones de seguridad y apoyo en la distribución de drogas.

Por su parte, Jhon Albert López Bartolo sería el encargado de realizar entregas por encargo, mientras que Luisa Fernanda Henao Trujillo estaría vinculada con la dosificación de los estupefacientes. Asimismo, Danna Alejandra Fonseca Moreno, Anderson de Jesús García Castro y Fredy Junior Flórez Hernández fueron señalados como posibles expendedores.



Cae en Soacha la banda de microtráfico Los Lampas Fiscalía General

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Cundinamarca imputó a los ocho procesados delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos.

Sin embargo, uno de los momentos más delicados de la audiencia ocurrió cuando Brayan Alexander Rodríguez Ordóñez interrumpió la diligencia y, según informó la Fiscalía, profirió amenazas de muerte contra el representante del ente investigador. Por este hecho, enfrentará un nuevo proceso judicial por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

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Al final de la audiencia, el juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los ocho procesados, mientras avanzan las investigaciones sobre el alcance de esta presunta red de microtráfico en Soacha.

