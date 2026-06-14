Cinco personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito en la vía Patios - Guasca

Durante la tarde de este domingo 14 de junio se registró un accidente en la vía Patios - Guasca, en el departamento de Cundinamarca, entre un vehículo particular y una buseta.

Según información preliminar entregada por las autoridades, el vehículo particular intentó adelantar invadiendo el carril en sentido contrario y chocó de frente con la buseta. El hecho dejo como resultado cinco personas lesionadas, entre ellos un menor de dos años, quienes fueron remitidos al centro de salud de la Calera luego del accidente.

Cinco personas resultaron lesionadas, entre ellos un menor de dos años, en un accidente de tránsito entre un carro particular y una buseta en la vía Patios - Guasca. Según información preliminar, el vehículo particular intentó adelantar invadiendo el carril en sentido contrario y… pic.twitter.com/717JHva4b4 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 15, 2026

En imágenes, se ve como quedó el vehículo particular de color azul luego de chocar con la parte frontal de la buseta de color blanco. El conductor de la buseta resultó ileso luego del accidente tras este hecho de presunta irresponsabilidad por parte del conductor del carro.

Luego de este hecho, el paso por este corredor fue por solo un carril, mientras las autoridades realizaban las acciones correspondientes, tras el incidente.



Las personas que resultaron lesionadas fueron tres hombres, una mujer y un niño, quienes iban a bordo del vehículo particular.

Por ahora, las autoridades continuan realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente en la vía Patios - Guasca.