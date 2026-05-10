Confirman identidades de los cuatro mineros muertos en Cucunubá, Cundinamarca: revelan imágenes

Cundinamarca amaneció este domingo 10 de mayo con una lamentable noticia, luego de confirmarse la muerte de cuatro personas en la explosión ocurrida en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo, del municipio de Cucunubá.

La emergencia tuvo lugar el pasado sábado y las tareas de rescate culminaron sobre las 2:23 de la madrugada de este domingo. Con la recuperación de los cuerpos, se confirmaron las identidades de los cuatro mineros, así como las primeras imágenes de ellos.



Revelan la identidad de los cuatro mineros muertos en mina

Luego de la explosión en la mina Las Quintas, las autoridades rescataron los cuerpos de los mineros que perdieron la vida en la tragedia ocurrida en la mina del municipio de Cucunubá, Cundinamarca.

Según lo revelado por el gobernador Jorge Emilio Rey, los cuatro mineros que quedaron atrapados en Las Quintas fueron identificados como Yimir Ramos Rodríguez, de 25 años; Wilder Guerrero Villamil, de 25 años; Manuel Delgadillo Castellanos, de 49 años, y Yorman Sneider Briceño López, de 33.

1 of 2 Yimir Ramos Rodríguez, de 25 años Suministrado 2 of 2 Manuel Delgadillo Castellanos, de 49 años Suministrado

El mandatario señaló que la mina contaba con título minero y licenciamiento ambiental otorgado en el mes de diciembre del año pasado. Sin embargo, se analiza si la boca de la mina hacía parte del lindero autorizado.

Luego de las labores de atención de la emergencia registrada en el municipio de #Cucunubá, fueron hallados sin vida los cuatro mineros que permanecían atrapados en la mina #LasQuintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo.



Las víctimas fueron identificadas como: Yimir Ramos… pic.twitter.com/IwyUw6pLxY — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 10, 2026

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Autoridades trabajaron para rescatar con vida a mineros

Durante las horas de la noche del pasado sábado, tras la explosión en la mina, las autoridades realizaron las labores respectivas para el rescate de los cuatro mineros atrapados.

De hecho, Jorge Emilio Rey, en su cuenta de X, confirmó que las unidades de Bomberos del municipio de Ubaté, ambulancias con personal médico y organismos de emergencia, así como grupos de rescate y la Policía, estaban apoyando las labores de búsqueda y rescate para liberar a los cuatro trabajadores.

Sin embargo, en las horas de la madrugada de este domingo, las autoridades confirmaron la muerte de las cuatro personas. Pese a ello, todavía se sigue investigando qué ocasionó la explosión.

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