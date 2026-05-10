Hallan muertos a los cuatro mineros que estaban atrapados en mina de Cucunubá, Cundinamarca

Cuatro mineros murieron tras una explosión ocurrida en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá, en Cundinamarca. La emergencia se registró en la tarde de este sábado y las labores de rescate finalizaron hacia las 2:23 de la madrugada de este domingo con la recuperación de los cuerpos.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el fallecimiento de los trabajadores, identificados como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

Tras conocerse la emergencia, al sitio llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, personal médico en ambulancias, organismos de socorro, integrantes del Grupo de Rescate Minero, efectivos de la Policía de Cundinamarca y funcionarios de la Alcaldía de Cucunubá, quienes trabajaron de manera coordinada durante varias horas en las labores de búsqueda y recuperación.

A través de su cuenta de X, el mandatario departamental indicó que desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se mantuvo comunicación permanente con las autoridades municipales y el Consejo de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento a la situación y coordinar la atención de la tragedia.



Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas de la explosión ocurrida al interior de la mina.

Cuatro mineros atrapados dejó un accidente que se presentó por una explosión en una mina en la vereda Pueblo Viejo, en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca.



En el lugar ya hacen presencia unidades de Bomberos de Ubaté y Cucunubá, ambulancias con personal médico y organismos… pic.twitter.com/AfuKIXTzdm — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 10, 2026

A través de su cuenta de X, Rey señaló que en el lugar ya se encuentran unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, ambulancias con personal médico, organismos de atención de emergencias, el Grupo de Rescate Minero, la Policía de Cundinamarca y la Alcaldía de Cucunubá, que trabajan de manera coordinada en las labores de búsqueda y rescate.

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“Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo mantenemos comunicación permanente con el municipio y el Consejo de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento a la situación y coordinar la atención de esta emergencia”, indicó Rey.

Al finalizar la tarde de este sábado se ha presentado una explosión en la mina #LasQuintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de #Cucunubá. Por ahora se reportan cuatro trabajadores atrapados: Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel… pic.twitter.com/a3md51TzdS — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 10, 2026

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, Subestación Cucunubá, confirmó que el accidente se produjo por una explosión al interior de la mina y que los trabajadores se encuentran sepultados a 500 metros. La entidad reiteró que el equipo de Salvamento Minero permanece en el sitio con apoyo del CRUE de Cundinamarca, la Policía, ambulancias de la zona y la administración municipal.

Las autoridades continúan con las labores de rescate y se espera que en las próximas horas se conozca más información sobre el estado de los trabajadores atrapados.