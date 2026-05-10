En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Germán Vargas Lleras
Mateo Pérez
Clan del Golfo
Hantavirus
Giro de Italia en VIVO

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Hallan muertos a los cuatro mineros que estaban atrapados en mina de Cucunubá, Cundinamarca

Hallan muertos a los cuatro mineros que estaban atrapados en mina de Cucunubá, Cundinamarca

Organismos de socorro y equipos de rescate minero adelantaron labores de búsqueda en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo.

mina-cucunuba.jpg
mina Cucunubá
Foto suministrada
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 10 de may, 2026

Cuatro mineros murieron tras una explosión ocurrida en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá, en Cundinamarca. La emergencia se registró en la tarde de este sábado y las labores de rescate finalizaron hacia las 2:23 de la madrugada de este domingo con la recuperación de los cuerpos.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el fallecimiento de los trabajadores, identificados como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

Tras conocerse la emergencia, al sitio llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, personal médico en ambulancias, organismos de socorro, integrantes del Grupo de Rescate Minero, efectivos de la Policía de Cundinamarca y funcionarios de la Alcaldía de Cucunubá, quienes trabajaron de manera coordinada durante varias horas en las labores de búsqueda y recuperación.

A través de su cuenta de X, el mandatario departamental indicó que desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se mantuvo comunicación permanente con las autoridades municipales y el Consejo de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento a la situación y coordinar la atención de la tragedia.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas de la explosión ocurrida al interior de la mina.

A través de su cuenta de X, Rey señaló que en el lugar ya se encuentran unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, ambulancias con personal médico, organismos de atención de emergencias, el Grupo de Rescate Minero, la Policía de Cundinamarca y la Alcaldía de Cucunubá, que trabajan de manera coordinada en las labores de búsqueda y rescate.

Publicidad

“Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo mantenemos comunicación permanente con el municipio y el Consejo de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento a la situación y coordinar la atención de esta emergencia”, indicó Rey.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, Subestación Cucunubá, confirmó que el accidente se produjo por una explosión al interior de la mina y que los trabajadores se encuentran sepultados a 500 metros. La entidad reiteró que el equipo de Salvamento Minero permanece en el sitio con apoyo del CRUE de Cundinamarca, la Policía, ambulancias de la zona y la administración municipal.

Las autoridades continúan con las labores de rescate y se espera que en las próximas horas se conozca más información sobre el estado de los trabajadores atrapados.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Minería

Jorge Emilio Rey

Publicidad

Publicidad

Publicidad