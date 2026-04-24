Criminales desfiguraron el rostro de víctima para que no lo identificaran: los capturaron

En las últimas horas fueron capturados dos hombres señalados de participar en el asesinato de un hombre de 32 años en el municipio de Ubaté, Cundinamarca.

Los detenidos, de 30 y 32 años, fueron ubicados en vía pública del barrio San José de Ubaté mediante orden judicial y deberán responder por el delito de homicidio.

Los investigadores establecieron que, tras cometer el crimen, los criminales desfiguraron el rostro de la víctima y le retiraron parte de la piel facial con el objetivo de dificultar su identificación por parte de las autoridades.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril en un lote baldío de la vereda Tusavita, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Johan Arias Espinel. Según las autoridades, la víctima habría buscado compañía antes de ser atacada y posteriormente asesinada por quienes pretendían hurtarle sus pertenencias.



Gracias al análisis de cámaras de seguridad, entrevistas y labores de inteligencia judicial, la Sijín logró identificar a los responsables, conocidos con los alias de ‘Marroquí’ y ‘Forero’.

Durante el operativo, las autoridades realizaron un allanamiento en el que recolectaron elementos materiales probatorios que, según la investigación, evidenciarían la participación activa de los capturados en el homicidio. Además, fue inmovilizado un vehículo y se incautaron dos teléfonos celulares.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía y presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas mientras avanza el proceso judicial por este crimen que generó conmoción en la región.