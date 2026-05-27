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En Cundinamarca 2.3 millones de personas podrán votar el domingo: así es el despliegue de seguridad

Con más de 6.400 uniformados desplegados y planes de contingencia por lluvias, el departamento atenderá la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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Elecciones en Colombia.
Foto: Registraduría.
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 27 de may, 2026

Cundinamarca aseguró que está lista para la jornada electoral de este domingo, con un dispositivo especial de seguridad, logística y atención de emergencias para garantizar que más de 2,3 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos.

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Tras un consejo de seguridad adelantado con la fuerza pública, organismos de control y diferentes entidades del departamento, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que ya fue coordinado el plan operativo que acompañará las elecciones en los 116 municipios del departamento.

En el departamento estarán habilitados 648 puestos de votación y 6.916 mesas, distribuidas para atender a los ciudadanos convocados a las urnas durante la jornada democrática.

Uno de los principales anuncios tiene que ver con el componente de seguridad. Cundinamarca contará con presencia de uniformados en el 100 % de los puestos de votación, mediante el despliegue de más de 6.400 integrantes del Ejército y la Policía, quienes harán acompañamiento permanente antes, durante y después de las elecciones.

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Foto: Gobernación de Cundinamarca.

El gobernador Rey señaló que el propósito es garantizar condiciones de tranquilidad, orden público y seguridad en todo el territorio, especialmente en los puntos con mayor concentración de votantes y movilidad.

Además del componente de seguridad, la Gobernación activó un plan de contingencia frente a posibles emergencias ocasionadas por las lluvias, teniendo en cuenta los reportes climáticos que podrían afectar algunos corredores viales del departamento.

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Para ello, se dispondrá de personal técnico y maquinaria amarilla con el fin de atender eventualidades que puedan limitar el acceso de los ciudadanos a los puestos de votación. La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo hará parte del Puesto de Mando Unificado (PMU), que operará de forma permanente durante el domingo para monitorear cualquier situación que altere la movilidad o el normal desarrollo de la jornada.

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