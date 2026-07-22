“Es muy clara la intención, la sevicia”: habla sobreviviente del accidente en Mosquera

Una personas muerta, identificada como Gloria Patricia Rodríguez, y dos más heridas es el saldo que dejó la irresponsabilidad de un conductor ebrio que ocasionó un grave accidente de tránsito en la noche del lunes 20 de julio.

De acuerdo con los testigos y lo confirmado por las autoridades, el señalado intentó fugarse, pero la comunidad lo impidió e hizo justicia por mano propia.

Jenny Rodríguez, es hermana la víctima, contó que ella, sus hermanos y algunos sobrinos pasaron la calle para agarrar un vehículo de plataforma tras salir de un local de comidas.

Según cuenta Jenny, el vehículo involucrado venía lejos del sitio donde ella y su familia estaban parados para cruzar la calle, pero el conductor aceleró, prendiò las luces alta y embistió a las víctimas.



“El carro venía lejos, cuando estábamos cruzando, yo volteé a mirar porque yo escuché cuando el carro aceleró. Yo lo que hice fue correrme y correr a mi hija, pero, como fue tan rápido, escuché el golpe cuando atropelló a mi hermana, durísimo. El señor del carro frenó y él intentó espaciar. En la huida atropelló a mi hijo, se devolvió para volver a escapar, y ahí fue donde vuelve y lo atropella en las piernas, y mi sobrino se lanza, a ayudarlo. Cuando él se lanza, lo atropella también”, relata.

Entre tanto, después del choque, la hermana de Jenny fue traslada a un centro asistencial, pero una hora después y por la gravedad de las heridas, falleció. Así las cosas, en el hospital María Auxiliadora de Mosquera aún permanece el hijo de Jenny que debe ser sometido a una cirugía por una fractura de rodilla y uno de sus sobrinos todavía permanece en observación.

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“Estábamos en una zona residencial. Es muy claro la intención, la sevicia que él tiene. Porque para sí, eso fue sevicia, de cómo hizo, de cómo se devolvía. Ya le dimos poder a un abogado para continuar con el proceso”, concluyó.

En este proceso ya fue abierta una noticia criminal en la que el conductor señalado deberá responder por el delito de homicidio culposo. Así mismo, le fue impuesto un comparendo por conducir en estado de embriaguez y el vehículo fue trasladado a los patios.