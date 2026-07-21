Conductor borracho atropelló y mató a una persona en Mosquera, Cundinamarca

En la noche del lunes 20 de julio el municipio de Mosquera fue testigo de un accidente de tránsito protagonizado por un conductor que estaba en grado dos de embriaguez. De acuerdo con la información oficial a las 8:47 de la noche en la glorieta del parque municipal frente a la biblioteca un hombre de 36 años que manejada un vehículo particular de placas KLM404 atropelló a tres personas que iban pasando la calle.

En video quedó el momento en el que el hecho ocurrió y también quedó en evidencia que el señalado conductor trató de escaparse. Sin embargo, al acelerar se subió a un separador y la comunidad trató de hacer justicia por mano propia. Por cuenta de esta hecho, una mujer falleció y dos personas, un menor de edad y un hombre, están en atención en el hospital María Auxiliadora.

“La persona, luego de que ocurren los hechos, intenta fugarse, queda incluso sobre el el el la zona verde al frente de la biblioteca, y las personas que estaban evidenciando los hechos intentan o generan algún tipo de agresión. Dos personas de sexo masculino, un menor que se encuentran estables y reciben la atención en nuestro hospital María Auxiliadora. Sin embargo, una mujer falleció de a partir del del golpe y las lesiones que sufrió en el momento en que ocurrieron los hechos", dijo Nelson Hernán Parra, alcalde de Mosquera.

Por ahora, las autoridades intentan establecer si las víctimas de este hecho pertenecen a una misma familia. Así mismo, el alcalde, Nelson Hernán Parra, confirmó que el conductor responsable aún está en observación médica y que una vez sea dado de alta será entregado a las autoridades judiciales para que comience la investigación.



“Ya nos articulamos con la fiscalía por este hecho. Tendrá que responder por la irresponsabilidad de manejar un vehículo en estado de embriaguez", concluyó el mandatario local.