Funza inaugura el primer punto fijo municipal de esterilización animal en Colombia

La protección de perros y gatos en Funza da un paso significativo con la puesta en marcha del primer Punto Fijo de Esterilización Animal de carácter municipal en Colombia, una iniciativa que busca garantizar el bienestar de los animales de compañía mediante servicios permanentes, gratuitos y respaldados por personal especializado.

Este nuevo espacio, impulsado por la Alcaldía de Funza, representa un avance en las políticas públicas orientadas al cuidado animal y al control responsable de la población de perros y gatos. Además, posiciona al municipio como referente nacional en la implementación de estrategias enfocadas en la protección de los animales domésticos.

Un proyecto alineado con la Ley Salva

La apertura de este centro adquiere especial importancia en el contexto de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Salva, que establece que los municipios de primera categoría deberán contar antes de 2027 con programas permanentes de esterilización y la infraestructura necesaria para desarrollarlos. Con esta iniciativa, Funza se adelanta al cumplimiento de dicha normativa y consolida una solución de largo plazo para promover el control ético y responsable de la población animal.

Durante la inauguración, la alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago destacó que este proyecto responde a un compromiso adquirido con la comunidad y busca brindar a las mascotas un servicio en condiciones adecuadas, con atención profesional y acompañamiento durante todo el proceso.



Nos sentimos muy orgullosos de inaugurar este espacio porque quienes tenemos mascotas sabemos que son un integrante más del hogar y merecen ser atendidas con amor, respeto y las mejores condiciones posibles. Hoy les entregamos a los funzanos un lugar pensado para proteger la vida y el bienestar de nuestros animales, con profesionales capacitados, equipamiento adecuado y un acompañamiento responsable en cada etapa del proceso. Este era un compromiso que asumimos con la comunidad y hoy es una realidad que refleja el cariño que sentimos por nuestros perros y gatos afirmó la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo Punto Fijo de Esterilización Animal es la incorporación de tecnología que normalmente no está presente en jornadas masivas de este tipo. El centro utilizará anestesia inhalada para los procedimientos gratuitos, una herramienta que permite incrementar la seguridad anestésica, disminuir riesgos quirúrgicos y facilitar una recuperación más rápida de los pacientes.

Monitoreo permanente durante las cirugías

Las intervenciones también estarán respaldadas por equipos multiparámetros que permiten monitorear en tiempo real los signos vitales de cada animal durante la cirugía. Gracias a este sistema, el personal veterinario podrá responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad y garantizar un mayor nivel de seguridad durante los procedimientos.

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Recuperación y seguimiento posterior

El modelo implementado por el municipio no se limita al acto quirúrgico. El centro dispone de áreas adecuadas para la recuperación de los pacientes y contempla un esquema de seguimiento posterior que permitirá acompañar a los cuidadores responsables después de cada intervención. Este proceso incluye la verificación de la evolución de las mascotas y la atención oportuna de recomendaciones médicas cuando sea necesario.

De esta manera, la estrategia busca promover una atención integral que contribuya a una recuperación segura y refuerce las prácticas de tenencia responsable dentro de la comunidad.

El Punto Fijo de Esterilización Animal opera bajo protocolos de bioseguridad, limpieza y desinfección establecidos por la normativa vigente. Asimismo, las instalaciones cuentan con concepto favorable de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) por parte de la Secretaría de Salud, lo que certifica el cumplimiento de los requisitos técnicos, sanitarios y ambientales exigidos para este tipo de servicios.

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Un nuevo modelo para acceder a las esterilizaciones

La Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal será la entidad encargada de liderar la operación del servicio. Con este sistema se dejarán atrás las filas y las jornadas masivas tradicionales para dar paso a un esquema basado en inscripción y agendamiento previo. El objetivo es ofrecer una atención más organizada, reducir los tiempos de espera y garantizar mejores condiciones para cada animal atendido.

El nuevo mecanismo permitirá que cada procedimiento sea realizado bajo un proceso estructurado y acompañado por profesionales especializados en todas las etapas de la atención.