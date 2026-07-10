Funza se consolida como el municipio mejor administrado de Colombia, según el ranking del DAFP

El municipio de Funza, Cundinamarca, se posicionó como la Alcaldía mejor administrada de todo el territorio colombiano. Este reconocimiento oficial proviene del Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), que otorgó a esta localidad el primer lugar en los resultados anuales del índice de Desempeño Institucional (IDI) correspondientes al FURAG 2025.

La medición nacional evaluó de manera rigurosa la capacidad de gestión de 1.099 alcaldías en todo el país, analizando variables clave como la eficiencia operativa, la transparencia y la orientación al logro de resultados institucionales. Con una puntuación final de 98,9 unidades sobre 100 posibles, Funza superó su propio registro del año anterior, el cual se había situado en 98,1 puntos. Este incremento numérico le permite ratificar su liderazgo administrativo a nivel nacional por segundo año consecutivo.

El panorama de la gestión pública nacional y regional

El escalafón de las administraciones locales con mejor desempeño en Colombia muestra una competencia estrecha en las primeras posiciones. Detrás de la Alcaldía de Funza se ubicó la administración municipal de Sabaneta con un puntaje de 98,7. El tercer puesto fue ocupado por el distrito capital de Bogotá D. C., que alcanzó las 98,6 unidades. En los siguientes lugares de la tabla nacional se posicionaron el municipio de Fredonia con 98,1 puntos, seguido de cerca por las localidades de Íquira y La Gloria, las cuales compartieron una calificación de 97,9 puntos.

Para la actual mandataria local de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, este logro representa la consolidación de una cultura de servicio dentro de la administración pública. La alcaldesa atribuyó de forma directa este resultado al esfuerzo articulado del talento humano que compone la entidad:



"Este resultado es el trabajo de todos los funcionarios y contratistas de nuestro municipio que trabajamos con transparencia, amor y compromiso para que nuestros ciudadanos sientan un mejor municipio y se vea reflejado en obras, en atención humana y en servicios bien prestados", dijo la alcaldesa.

¡Funza, Cundinamarca, es el municipio con la mejor gestión pública de Colombia en 2025! Foto: suministrada

Impacto directo en los ciudadanos y la inversión

Los indicadores técnicos evaluados por el DAFP tienen un reflejo directo en la experiencia diaria de la comunidad. Un alto desempeño institucional bajo la metodología FURAG implica una estructuración técnica de la planeación y un ejercicio riguroso del control del gasto. En términos prácticos para los habitantes, estos resultados se traducen de forma concreta en la simplificación y agilización de trámites gubernamentales, así como en una atención al público más eficiente.

Asimismo, una puntuación sobresaliente en la gestión de recursos públicos asegura que el recaudo tributario local retorne a la sociedad civil en forma de proyectos de infraestructura vial y social. El impacto abarca los sectores esenciales de educación, salud, cultura, prácticas deportivas y esquemas de seguridad interna. Adicionalmente, el óptimo estado de las finanzas y procesos de Funza incrementa de manera considerable la capacidad técnica del municipio para postular y captar recursos financieros procedentes de convocatorias del Gobierno Nacional, así como de agencias de cooperación internacional. Esta solidez administrativa genera confianza institucional, un factor determinante para la atracción de capitales privados que dinamicen el empleo y garanticen la continuidad de las obras estratégicas locales.

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Radiografía del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

La consistencia interna de la Alcaldía de Funza quedó demostrada al desagregar los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que evalúa de forma específica siete dimensiones de la administración. El municipio obtuvo calificaciones cercanas a la perfección en la totalidad de las áreas analizadas por el ente gubernamental.

Calificaciones por dimensiones del MIPG

Talento Humano : Alcanzó una puntuación de 99,9 unidades.

: Alcanzó una puntuación de 99,9 unidades. Direccionamiento Estratégico y Planeación : Registró una calificación de 99,0 puntos.

: Registró una calificación de 99,0 puntos. Gestión con Valores para Resultados : Logró una valoración de 98,1 puntos.

: Logró una valoración de 98,1 puntos. Evaluación de Resultados : Registró un total de 99,7 unidades.

: Registró un total de 99,7 unidades. Información y Comunicación : Obtuvo una nota técnica de 99,4 puntos.

: Obtuvo una nota técnica de 99,4 puntos. Gestión del Conocimiento : Logró la calificación máxima de 100,0 puntos.

: Logró la calificación máxima de 100,0 puntos. Control Interno: Cerró con una evaluación de 99,8 unidades.



A la par de estos indicadores sectoriales del MIPG, la auditoría del Departamento Administrativo de la Función Pública arrojó que Funza obtuvo una nota de 99,8 puntos en la revisión del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Esta métrica complementaria ratifica el blindaje institucional de la alcaldía en procesos críticos como la mitigación y gestión del riesgo corporativo, la transparencia en los procesos de contratación, el monitoreo constante de las metas institucionales y el estricto cumplimiento de su plan de desarrollo estratégico. De esta forma, el municipio se consolida como un ejemplo nacional en la modernización de la gestión pública.