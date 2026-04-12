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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Grave accidente en vía Funza - Mosquera deja un motociclista muerto

Grave accidente en vía Funza - Mosquera deja un motociclista muerto

El siniestro, ocurrido en la madrugada de este domingo 12 de abril, se produjo tras un fuerte choque entre una motocicleta y un vehículo particular. Autoridades investigan.

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