Grave accidente en vía Funza - Mosquera deja un motociclista muerto

Un trágico accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo 12 de abril en la vía que comunica a los municipios de Funza y Mosquera, en Cundinamarca. El siniestro, que tuvo lugar en el sector conocido como las bodegas El Cabrero, dejó como saldo la muerte de un motociclista en el lugar de los hechos.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el accidente involucró a un automóvil particular y a una motocicleta. Por razones que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron de manera violenta, provocando que el conductor de la motocicleta sufriera lesiones de gravedad que le causaron la muerte de forma inmediata.

#CUNDINAMARCA. La madrugada de este domingo 12ABR, se presentó siniestro vial con fatalidad en la vía Funza - Mosquera en el sector de las bodegas El Cabrero. De acuerdo con la información preliminar, involucró un automóvil particular y motociclista que lamentablemente fallecio… pic.twitter.com/Mm4CpFhJTE — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 12, 2026

Unidades de emergencia y personal de tránsito acudieron rápidamente al sitio para atender la situación y realizar el levantamiento del cuerpo. Asimismo, se procedió a acordonar la zona con el fin de facilitar las labores judiciales y evitar nuevos incidentes en este corredor vial, que a esa hora registraba bajo flujo vehicular.

Autoridades hacen un llamado a los conductores para que respeten las normas de tránsito, mantengan velocidades prudentes y extremen las medidas de precaución, especialmente durante la madrugada, cuando factores como el cansancio o la baja visibilidad pueden aumentar el riesgo de accidentes.



La identidad de la víctima no ha sido revelada mientras se adelantan los procedimientos correspondientes y se notifica a sus familiares. Entretanto, el caso sigue bajo investigación.