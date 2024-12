Habla estudiante que quedó parapléjica por accidente de bus en vía La Mesa, Cundinamarca

En octubre el país se conmocionó con el trágico accidente de un bus en la vía Bogotá - La Mesa, Cundinamarca, que dejó un saldo de seis muertos y 22 heridos, entre ellos la estudiante María José Romero, quien relató el duro momento por el que pasa después de haber quedado lesionada.

Vale recordar que este bus transportaba 28 estudiantes de veterinaria de la Corporación Educativa Nacional (CEN) y se volcó después de que el conductor perdió el control del vehículo en una curva. El incidente fue capturado en un video que muestra el momento del accidente.

Momento exacto del accidente registrado en la vía Mosquera- La Mesa, la mayoría de ocupantes del bus son estudiantes de veterinaria, hay cinco personas fallecidas y 23 personas heridas. pic.twitter.com/IFeIjZnnS7 — Pablo Arango Robledo (@Reporteropablo) October 5, 2024

Habla estudiante que sobrevivió a accidente de bus en La Mesa, Cundinamarca

En conversación con Noticias Caracol, María José recordó los momentos previos al accidente, cómo el bus iba muy rápido y ya olía a quemado, aparentemente, por los frenos. Ella estuvo 20 días hospitalizada y el diagnóstico que le dieron fue desalentador: quedó parapléjica, por lo que no puede mover la parte inferior de su cuerpo (piernas).

A sus 22 años, expresó que estos meses han sido muy duros para ella, pues ahora depende de su madre para poder realizar cualquier movimiento.

"Yo soy muy consiente de todo lo que pasó. La primera vez que el bus intentó voltearse, pero no pudo. Olía mucho a quemado, como a freno quemado. Después el bus le ganó al conductor. Estoy parapléjica, no me puedo mover, me ha dado muy duro depender de otra persona", dijo la joven, quien estudiaba veterinaria.

Accidente vía La Mesa Foto: Bomberos Cundinamarca

Sin embargo, su familia no pierde la esperanza de que pueda volver a recuperar la movilidad, pese al diagnóstico de los médicos, pues están realizando rifas para pagarle un tratamiento especial con la fe de que dé resultados y pueda caminar.

"Le estoy pagando un tratamiento a punta de rifas con ayuda de familiares y de amigos. Llevamos un mes y medio, con la esperanza y la fe de que ella pueda volver a caminar", comentó la madre de María José.

Por eso, la familia pide la solidaridad de las personas que puedan ayudarla en estos momentos para poder seguir pagando el tratamiento y tratar de dejar atrás ese oscuro día de octubre, que cambió la vida de más de 20 familias. Asimismo, invitan a las personas a ser más responsables al momento de manejar y cuidar la vida de todos los actores viales.