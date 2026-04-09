Hombre agredió a mujer con una cruceta en Soacha tras choque: todo quedó en video

A través de redes sociales, se conoció un nuevo caso de intolerancia en Soacha, Cundinamarca. Un hombre, tras un choque con una motocicleta, agredió a la conductora y al vehículo teniendo una cruceta en la mano, por lo cual la joven, quien era la que iba en la moto, decidió grabar todo lo que estaba sucediendo.

“Está dañando la moto. A mí no me pegue y no me quite el celular hijue*. No me toque que usted no me puede tocar. No ve cómo está dañando la moto. Él fue el que me pegó por detrás, no quiso llamar a tránsito”, narraba la joven mientras sucedía todo este altercado en este municipio aledaño a la capital del país.

Este hecho sucedió en horas de la mañana de este miércoles, 8 de abril, en Ciudad Verde. Todo pasó cuando, según el relato de la madre de la víctima en redes, este carro golpeó por la parte de atrás de la motocicleta.

El conductor, además de causar el choque, la insultó, la amedranto, amenazó con pegarle y dejó varios golpes en la motocicleta para luego irse del sitio. “No podemos permitir más irresponsabilidad ni violencia en las vías. Les agradezco mucho si pueden compartir esta publicación", dijo.



#SOACHA. Nos envían: "La mañana de hoy 8 de abril en Ciudad Verde mi hija fue víctima de un accidente de tránsito, donde un carro impactó su motocicleta por la parte trasera mientras se movilizaba. Lo más indignante es que el conductor, además de causar el choque, la insultó, la… pic.twitter.com/Xo89HZos4f — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 9, 2026

De este caso, por ahora, no hay pronunciamiento por parte de las autoridades ni de parte del conductor implicado. Lo cierto es que el video se ha viralizado y ha causado todo tipo de comentarios, muchos en contra de su actitud y otros que “consideran que se debe conocer la versión del conductor”.

“Que lo atrapen y le caiga todo el peso de la ley”; “A ver si las autoridades hacen algo positivo”; “Debe responder por su actitud violenta”, fueron algunos comentarios en torno a este video, que se ha llenado de cientos de reproducciones en redes en muy pocas horas.

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Cabe recordar que en estos casos, según las autoridades, la recomendación es llamar a las líneas de atención oficial para poner este tipo de situaciones en sus manos.