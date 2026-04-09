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Hombre agredió a mujer con una cruceta en Soacha tras choque: todo quedó en video

Todo pasó tras un breve choque entre su vehículo y la motocicleta en donde se movilizaba la joven, en donde la insultó y golpeó su motocicleta en repetidas ocasiones con una cruceta.

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