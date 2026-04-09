Acusados por homicidio de menor tras reclamo por 6.000 pesos en Soacha podrían quedar en libertad

La representación de víctimas en el caso por el homicidio del menor Juan José Correa Guerrero manifestó su preocupación ante la posibilidad de que dos de los acusados por este crimen puedan quedar en libertad por vencimiento de términos, en medio de demoras judiciales que han impedido el avance del proceso. Los señalados son Luis Franklin Castro Aroca y Juan David Navas Tovar, enfrentan cargos por la muerte del joven en hechos ocurridos el 12 de abril de 2025 en Soacha.

De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió luego de que la víctima reclamara a los tres presuntos responsables el pago de 6.000 pesos correspondientes a la venta de vasos de mazamorra, situación que habría derivado en el ataque que terminó con la muerte del menor. Desde entonces, el caso avanza en etapa judicial, pero enfrenta retrasos que influyen en la libertad por vencimiento de términos de dos de los procesados.

El abogado representante de las víctimas, Juan Manuel Castellanos, explicó que la situación se originó por la falta de respuesta a un recurso de apelación sobre el decreto probatorio de la audiencia preparatoria presentado por las defensas, lo que ha impedido continuar con el desarrollo del juicio oral. Según indicó, este recurso fue interpuesto desde el 8 de octubre de 2025 y, pese al paso de varios meses, aún no ha sido resuelto por el Tribunal Superior de Cundinamarca.

En relación con este retraso, el abogado señaló que se solicitó formalmente al Tribunal acelerar el trámite mediante un impulso procesal. Sin embargo, la respuesta recibida por parte del Tribunal indicó que existía una acumulación de procesos pendientes que impedía atender de manera inmediata este caso. Según detalló el representante de las víctimas, “se obtuvo como respuesta por parte del tribunal que se estaba resolviendo los recursos de apelación de los años 2023 y 2024. Es decir, que todavía el recurso de apelación del decreto probatorio de este caso, que es del año 2025, pues difícilmente estaba en lista y en turno”.



El abogado agregó que, hasta el momento, el recurso continúa sin respuesta, lo que mantiene suspendido el avance del proceso judicial, por lo cual se radicará un nuevo recurso para solicitar acelerar la respuesta del Tribunal. Ante este panorama, existe la posibilidad de que se configure el vencimiento de términos que permitiría la libertad de los dos acusados, situación que genera preocupación entre los familiares de la víctima y su representación legal. El abogado manifestó que el riesgo de una eventual fuga es un escenario que no se descarta, dadas las circunstancias del caso y la gravedad de los hechos investigados.

Juan José Correa Guerrero Imagen suministrada

En ese sentido expresó su cuestionamiento al señalar que “en este momento, y tengo que decirlo abiertamente, me genera una gran preocupación que estas 2 personas queden en libertad, pues toda vez que las pruebas son netamente objetivas para la representación de víctimas es clara la responsabilidad penal y, lamentablemente, por demoras y trámites administrativos, estas personas van a recobrar la libertad y seguramente por la pena, pues se van a fugar del país”.

Frente a esta situación, la representación de víctimas hizo un llamado a la judicatura para que se agilice la resolución del recurso de apelación pendiente y se permita continuar con el juicio oral.

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Por este caso, un menor de edad ya fue sancionado a 6 años tras hallarlo culpable de homicidio agravado y participar en el ataque.