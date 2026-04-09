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Blu Radio  / Judicial  / Acusados por homicidio de menor tras reclamo por 6.000 pesos en Soacha podrían quedar en libertad
Primicia

Acusados por homicidio de menor tras reclamo por 6.000 pesos en Soacha podrían quedar en libertad

La víctima Juan José Correa reclamó a los tres presuntos responsables el pago de 6.000 pesos correspondientes a la venta de vasos de mazamorra.

Cámaras registraron el momento en que le quitaron la vida a menor en Soacha por $6.000
Juan José Correa, un joven de 17 años, murió en Soacha.
Foto: Relatos Al Límite
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 9 de abr, 2026

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