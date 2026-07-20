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Investigan ataque de un soldado que dejó cuatro militares heridos en Guaduas, Cundinamarca

La Brigada 13 del Ejército confirmó que un soldado activó ocho granadas y disparó ráfagas de fusil Galil en una base militar en el Alto del Trigo, en Guaduas, e hirió a cuatro militares más.

Fuerzas Militares.
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 20 de jul, 2026

En las últimas horas, en una base militar ubicada en el Alto del Trigo, entre Guaduas y Villeta, en el departamento de Cundinamarca, un soldado habría accionado su arma de dotación y disparado ocho granadas, además de ráfagas de fusil Galil, contra otros militares que se encontraban en el lugar. Según las autoridades, el balance de este hecho es de un suboficial y tres soldados del Batallón de Infantería N.º 38 Miguel Antonio Caro heridos.

“Inmediatamente, los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario de Villeta y al Hospital Militar Central, donde son atendidos por los especialistas. Asimismo, se dio aviso a las autoridades competentes, quienes adelantan los actos urgentes y continuarán con el proceso de investigación, a fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos”, enfatizó la Brigada 13.

Entre tanto, una de las primeras hipótesis que manejan las autoridades es que este hecho podría estar relacionado con un caso de intolerancia entre los involucrados dentro del batallón militar. Por su parte, las autoridades confirmaron que el señalado responsable fue capturado y se encuentra en proceso de judicialización ante las entidades competentes.

Así las cosas, desde la Brigada 13 enviaron un mensaje a las familias de los heridos y aseguraron que este hecho será investigado y sancionado conforme a la gravedad de lo ocurrido.

En desarrollo.

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