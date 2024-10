Mamá de Alexis Delgado acusa a su hermana de cómplice en la muerte del niño: "Ella sabía"

Tras conocerse la terrible noticia del hallazgo del cuerpo del pequeño Alexis Delgado Ramírez , el menor de dos años que había desaparecido el pasado sábado 19 de octubre en la vereda de Campo Hermoso, en San Cayetano, Cundinamarca, la mamá del pequeño, Luz Angélica Ramírez, reveló detalles de lo que habría pasado ese día.

En entrevista con el canal La Red Viral, la madre del menor contó que estaba trabajando en una finca cuando recibió una llamada de su hermana: “Me dijo que el niño se había perdido o se lo habían robado. De inmediato dejé todo y fui a la finca a ayudar a buscarlo”, explicó.

Ramírez relató que al llegar encontró a Carlos Steven Herrera, el cuñado, quien le ofreció una versión confusa. Según él, Alexis había estado viendo videos mientras él buscaba un caballo que se había soltado, pero cuando regresó, el niño ya no estaba.

Sin embargo, el domingo 20 de octubre, la realidad fue devastadora: Alexis fue encontrado sin vida , enterrado en una zona rocosa cercana. Fue entonces cuando Herrera confesó que el niño había muerto tras caerse de un caballo y golpearse la cabeza, pero no pidió ayuda y decidió enterrar el cuerpo.

“Él aceptó que lo había enterrado, pero al principio me culpaba a mí, diciendo que yo me lo había robado”, declaró Luz Angélica, recordando el enfrentamiento que tuvo con su cuñado.

Luz Angélica también señaló a su propia hermana como cómplice en el asesinato de Alexis."Ella sabía que el niño estaba muerto. Cuando la enfrenté, me dijo que me alejara. Ella es cómplice", expresó con rabia y tristeza.

La madre también mencionó que Cindy Herrera, hermana de Carlos, estaba presente durante gran parte de los hechos y tampoco reportó la desaparición del niño. “Ellas son cómplices, lo sabían todo y no dijeron nada”, subrayó.

Ramírez, además, criticó la falta de acción inmediata por parte de las autoridades. “Me parece injusto que solo me hagan una videollamada. Ellos deberían estar aquí, viendo mi dolor, escuchándome de frente”, declaró. "Quiero que me entreguen el cuerpo de mi bebé y que los responsables paguen por lo que le hicieron. Que no quede impune", enfatizó.