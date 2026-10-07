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Manifestaciones afectan servicio de TransMilenio hacia Soacha: estas estaciones están cerradas

Las movilizaciones mantienen cambios en los recorridos hacia Soacha y afectan a miles de pasajeros. El sistema informó que restablecerá la operación cuando existan condiciones seguras.

Manifestaciones bloquean TransMilenio hacia Soacha
Manifestaciones bloquean TransMilenio hacia Soacha,
Foto: Redes sociales
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Las manifestaciones registradas este miércoles 7 de octubre generan afectaciones en la operación de TransMilenio, especialmente en el corredor hacia Soacha y en el sector de Bosa. De acuerdo con la información entregada por el sistema, varias estaciones permanecen sin servicio debido a las condiciones de seguridad.

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Según el reporte más reciente, con corte a la 1:28 de la tarde, las manifestaciones ajenas a la operación llevaron a suspender nuevamente el servicio en las estaciones San Mateo, Terreros, La Despensa, León XIII y Bosa.

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La situación también obligó a modificar la operación de algunas rutas. Entre ellas está el servicio alimentador circular San Mateo, que dejó de funcionar temporalmente debido a las alteraciones registradas en el sector.

TransMilenio modifica rutas hacia Soacha

Ante las manifestaciones, los servicios troncales que se dirigen hacia Soacha están retornando en el Portal Sur, por lo que los usuarios que necesitan desplazarse hacia los sectores afectados deben tener en cuenta esta modificación mientras se mantiene la contingencia.

A la 1:47 de la tarde, TransMilenio informó que la afectación continuaba en el sector de Terreros - Hospital C.V. y confirmó que las estaciones San Mateo, Terreros - Hospital C.V., La Despensa, León XIII y Bosa seguían sin prestar servicio.

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El sistema señaló que el restablecimiento de la operación se realizará una vez las condiciones de seguridad permitan retomar el servicio con normalidad.

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La contingencia ha afectado hasta el momento a 7.193 usuarios, quienes han tenido que enfrentar cambios en sus recorridos durante la jornada de este miércoles.

TransMilenio recomendó a los pasajeros estar atentos a las actualizaciones oficiales sobre la operación, teniendo en cuenta que el estado de las estaciones y las rutas puede cambiar dependiendo de la evolución de las manifestaciones y de las condiciones de seguridad en los sectores afectados.

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La situación se suma a las movilizaciones que se presentan durante la jornada en distintos puntos del área metropolitana de Bogotá y que pueden generar modificaciones temporales en el transporte público.

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